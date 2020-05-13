Возобновляются регулярные рейсы из Вильнюса во Франкфурт

По данным оператора аэропортов Литвы – компании Lietuvos oro uostai самолет приземлится в 17.05 час. а вылетит обратно во Франкфурт около 18.30 часов. Позднее планируется уточнить информацию о том, сколько колько пассажиров будет летать этими рейсами.

Регулярные рейсы будут проходить три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

В среду же должен был состояться первый рейс из Вильнюса в Ригу латвийской авиакомпании Air Baltic, но он был перенесен на более поздний срок.

Литовское воздушное пространство было закрыто для пассажирских рейсов с 4 апреля.