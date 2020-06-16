Возобновляются авиарейсы из Вильнюса в Милан, Барселону и Дублин

В Милан и Барселону будут летать самолеты венгерской авиакомпании Wizz Air, полеты будут выполняться по вторникам и субботам, однако с июля их станет больше, указано на интернет-сайте Wizz Air.

В Дублин будут летать самолеты латвийской авиакомпании Air Baltic. Сначала рейсы будут выполняться четыре и шесть раз в неделю, а с июля - ежедневно.

Правительство на прошлой неделе разрешило возобновить регулярное авиасообщение с Кипром, Грецией, Хорватией, Италией, Испанией и Ирландией.

Ранее разрешено было возобновить авиасообщение с Францией, Данией, Финляндией, Германией, Нидерландами, Норвегией, Эстонией и Латвией.