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Во вторник возобновляются регулярные авиарейсы из Вильнюса в Барселону, Милан и Дублин.
Возобновляются авиарейсы из Вильнюса в Милан, Барселону и Дублин
© DELFI (D.Sinkevičiaus nuotr.)

В Милан и Барселону будут летать самолеты венгерской авиакомпании Wizz Air, полеты будут выполняться по вторникам и субботам, однако с июля их станет больше, указано на интернет-сайте Wizz Air.

В Дублин будут летать самолеты латвийской авиакомпании Air Baltic. Сначала рейсы будут выполняться четыре и шесть раз в неделю, а с июля - ежедневно.

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Правительство на прошлой неделе разрешило возобновить регулярное авиасообщение с Кипром, Грецией, Хорватией, Италией, Испанией и Ирландией.

Ранее разрешено было возобновить авиасообщение с Францией, Данией, Финляндией, Германией, Нидерландами, Норвегией, Эстонией и Латвией.

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