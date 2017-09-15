Возобновлено судоходство в Клайпедском порту

"Ветер утих, и в порту понемногу возобновляется судоходство. С 10 часов в порт введены два контейнеровоза и один танкер. Идет подготовка к вводу и других судов, ожидающих на внешнем рейде", -сообщила представитель дирекции порта Нийоле Дварёнайте - Милькинтене.

Судоходство в порту было ограничено с 22 часов среды, когда сила ветра при порывах достигала 20-23 метров в секунду.

В пятницу 8 часов судоходство еще было ограничено из-за сильного ветра и волн высотой 4-5 метров.