"Ветер утих, и в порту понемногу возобновляется судоходство. С 10 часов в порт введены два контейнеровоза и один танкер. Идет подготовка к вводу и других судов, ожидающих на внешнем рейде", -сообщила представитель дирекции порта Нийоле Дварёнайте - Милькинтене.
Судоходство в порту было ограничено с 22 часов среды, когда сила ветра при порывах достигала 20-23 метров в секунду.
В пятницу 8 часов судоходство еще было ограничено из-за сильного ветра и волн высотой 4-5 метров.
Возобновлено судоходство в Клайпедском порту
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