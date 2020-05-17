Возникшая из киоска с мороженым сеть литовских магазинов и почему ее нет в Вильнюсе

Delfi встретился с бизнесменом в одном из его магазинов в районе Шакяй, город Лукшяй.

Бренд Aibe помогает выжить

Когда мы приходим, глава ждет нас снаружи, рядом с магазином, и как только мы встречаемся, он оказывается немногословным:

"Я Арунас Тарнаускас. Я являюсь председателем правления UAB Gulbelė и тем, кто все это создал.

Мы находимся в Лукшяй, это наш магазин", - сразу говорит он, указывая на вывеску рукой и объясняет, что этот магазин работает под брендом франшизы Aibė.

Ничего не дожидаясь, он ведет нас внутрь и поясняет, что сеть арендует помещения этого магазина, и добавляет, что сегодня сеть компании состоит из 62 магазинов, расположенных в 13 муниципалитетах: Жемайтии, Сувалкии и вокруг Каунаса.

Магазин маленький. Редас Мишкинис, менеджер по развитию компании, говорит, что в последний раз ее реконструировали пять лет назад, оборудование странное, как и расположение товаров.

"В общей сложности он работает в Лукшяй уже 15 лет", - добавляет А. Тарнаускас и показывает печенье, произведенное самой компанией, мясо, которое покупается у местных фермеров и продается.

Отвечая на вопрос о конкуренции между розничными сетями в целом, руководитель говорит, что с большими сетями это создает ряд проблем для компании, а также есть ряд небольших местных сетей в районах, которые управляются проживающими там семьями.

"Когда дело доходит до розничных сетей, мы находимся на 10-11-м месте", - объясняет он, добавляя, что ключом к выживанию компании является бренд Aibe.

"Большинство продуктов, которые мы покупаем с ними централизованно, для общей сети, что позволяет нам иметь как хороший ассортимент, так и себестоимость", - говорит он.

Карантин пошел на пользу

Прогуливаясь по магазину, мы также спросили, как компания пережила период карантина. По словам руководителя, он принесло как возможности, так и вызовы.

"Был вызов, как мы договоримся работать с персоналом, потому что было много страха, неуверенности, и когда другие закрылись, продуктовые магазины остались работать, однако нам удалось организовать это. Мы смогли также быстро принять все меры безопасности", - говорит он, добавляя, что в то время спрос на сеть был немного выше, что было особенно заметно в сельской местности, но при этом отмечалось, что были также магазины, где продажи упали во время карантина. Как следует из названий, это больше туристические места.

Наконец, уже на выходе руководитель объясняет, что, если обобщить, карантин для их компании пошел на пользу из-за полученного опыта.

"Ты снова что-то получил, чему-то научился. Слава Богу, мы избежали болезней, экономических потерь, потому что мы были в другом секторе. А там, где у нас есть убытки, они незначительны", - заключает он, добавляя, что общий доход компании, принимая во внимание как прибыль, так и убытки, выровнялся на нуле во всех видах деятельности и секторах, в которых работает компания.

"Наша компания все еще арендует коммерческие помещения, поэтому мы понесли много убытков, потому что наши арендаторы - парикмахеры, книжные магазины, и они были закрыты", - объясняет он.

Вырос из кооператива

После небольшого разговора о ситуации в компании с коронавирусом, руководитель предлагает посетить близлежащий ресторан компании под названием Kuchmistrai, расположенный в усадьбе села Зыпляй.

Пока мы едем, он соглашается кратко рассказать о появлении всей компании UAB Gulbelė, корни которой походят из кооператива.

"Мы в 1989 году, из другого порядка, так или иначе совершенствовали эту работу и претерпели все преобразования. Сейчас это частная компания с ограниченной ответственностью, у нас 113 акционеров.

Мы были ассоциацией общественного питания, у нас был киоск с мороженым, небольшая кондитерская", - говорит он и смеется, ведь, можно сказать, что все началось с киоска с мороженым, а позже, когда система изменилась, был открыт первый сетевой магазин в Шакяй.

Правда, в Вильнюсе и его окрестностях нет ни одного магазина Gulbelė. На вопрос почему, руководитель объясняет, что это далеко, но соглашается, что в столице больше клиентов.

"Нас и в Каунасе нет, хотя мы в Гарляве. Что касается выбора мест, то здесь мы знали, могли. В конце концов, не можешь быть как большая сеть сегодня - пришел и построил. Нет ни денег, ни возможностей.

Мы были здесь, поэтому адаптировались к этой среде, а когда пойдешь туда - не будешь пророком. Можешь прийти, но должен быть готов к этому", - говорит он.