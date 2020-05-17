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Если в Жемайтии или Сувалкии вам на глаза попадались магазины со знаком лебедей - знайте, что это торговая сеть UAB Gulbelė бизнесмена Арунаса Тарнаускаса. Бизнес, по его словам, зародился несколько десятилетий назад в киоске с мороженым, когда-то принадлежавшем кооперативу, а сегодня сеть уже расширилась на 13 муниципалитетов и имеет 62 магазина.
Возникшая из киоска с мороженым сеть литовских магазинов и почему ее нет в Вильнюсе
© DELFI / Domantas Pipas

Delfi встретился с бизнесменом в одном из его магазинов в районе Шакяй, город Лукшяй.

Бренд Aibe помогает выжить

Когда мы приходим, глава ждет нас снаружи, рядом с магазином, и как только мы встречаемся, он оказывается немногословным:

"Я Арунас Тарнаускас. Я являюсь председателем правления UAB Gulbelė и тем, кто все это создал.

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Мы находимся в Лукшяй, это наш магазин", - сразу говорит он, указывая на вывеску рукой и объясняет, что этот магазин работает под брендом франшизы Aibė.

Ничего не дожидаясь, он ведет нас внутрь и поясняет, что сеть арендует помещения этого магазина, и добавляет, что сегодня сеть компании состоит из 62 магазинов, расположенных в 13 муниципалитетах: Жемайтии, Сувалкии и вокруг Каунаса.

Магазин маленький. Редас Мишкинис, менеджер по развитию компании, говорит, что в последний раз ее реконструировали пять лет назад, оборудование странное, как и расположение товаров.

"В общей сложности он работает в Лукшяй уже 15 лет", - добавляет А. Тарнаускас и показывает печенье, произведенное самой компанией, мясо, которое покупается у местных фермеров и продается.

Отвечая на вопрос о конкуренции между розничными сетями в целом, руководитель говорит, что с большими сетями это создает ряд проблем для компании, а также есть ряд небольших местных сетей в районах, которые управляются проживающими там семьями.

"Когда дело доходит до розничных сетей, мы находимся на 10-11-м месте", - объясняет он, добавляя, что ключом к выживанию компании является бренд Aibe.

"Большинство продуктов, которые мы покупаем с ними централизованно, для общей сети, что позволяет нам иметь как хороший ассортимент, так и себестоимость", - говорит он.

Карантин пошел на пользу

Прогуливаясь по магазину, мы также спросили, как компания пережила период карантина. По словам руководителя, он принесло как возможности, так и вызовы.

"Был вызов, как мы договоримся работать с персоналом, потому что было много страха, неуверенности, и когда другие закрылись, продуктовые магазины остались работать, однако нам удалось организовать это. Мы смогли также быстро принять все меры безопасности", - говорит он, добавляя, что в то время спрос на сеть был немного выше, что было особенно заметно в сельской местности, но при этом отмечалось, что были также магазины, где продажи упали во время карантина. Как следует из названий, это больше туристические места.

Arūnas Tarnauskas
Arūnas Tarnauskas
© DELFI / Domantas Pipas

Наконец, уже на выходе руководитель объясняет, что, если обобщить, карантин для их компании пошел на пользу из-за полученного опыта.

"Ты снова что-то получил, чему-то научился. Слава Богу, мы избежали болезней, экономических потерь, потому что мы были в другом секторе. А там, где у нас есть убытки, они незначительны", - заключает он, добавляя, что общий доход компании, принимая во внимание как прибыль, так и убытки, выровнялся на нуле во всех видах деятельности и секторах, в которых работает компания.

"Наша компания все еще арендует коммерческие помещения, поэтому мы понесли много убытков, потому что наши арендаторы - парикмахеры, книжные магазины, и они были закрыты", - объясняет он.

Вырос из кооператива

После небольшого разговора о ситуации в компании с коронавирусом, руководитель предлагает посетить близлежащий ресторан компании под названием Kuchmistrai, расположенный в усадьбе села Зыпляй.

Пока мы едем, он соглашается кратко рассказать о появлении всей компании UAB Gulbelė, корни которой походят из кооператива.

"Мы в 1989 году, из другого порядка, так или иначе совершенствовали эту работу и претерпели все преобразования. Сейчас это частная компания с ограниченной ответственностью, у нас 113 акционеров.

Возникшая из киоска с мороженым сеть литовских магазинов и почему ее нет в Вильнюсе
© DELFI / Domantas Pipas

Мы были ассоциацией общественного питания, у нас был киоск с мороженым, небольшая кондитерская", - говорит он и смеется, ведь, можно сказать, что все началось с киоска с мороженым, а позже, когда система изменилась, был открыт первый сетевой магазин в Шакяй.

Правда, в Вильнюсе и его окрестностях нет ни одного магазина Gulbelė. На вопрос почему, руководитель объясняет, что это далеко, но соглашается, что в столице больше клиентов.

"Нас и в Каунасе нет, хотя мы в Гарляве. Что касается выбора мест, то здесь мы знали, могли. В конце концов, не можешь быть как большая сеть сегодня - пришел и построил. Нет ни денег, ни возможностей.

Мы были здесь, поэтому адаптировались к этой среде, а когда пойдешь туда - не будешь пророком. Можешь прийти, но должен быть готов к этому", - говорит он.

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