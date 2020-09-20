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По мнению Фридриха Мерца, на фоне отравления Навального следует ввести двухлетний мораторий на продолжение строительства "Северного потока — 2" и разобраться в будущем отношений ЕС и РФ.
„Nord Stream 2“
„Nord Stream 2“
© Reuters / Scanpix

Один из ведущих политиков от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц выступил с идеей отсрочить завершение строительства газопровода "Северный поток — 2" на два года, а затем довести проект до конца. Во время действия моратория ЕС и Россия должны договориться о будущем своих отношений, заявил он в субботу, 19 сентября, на мероприятии молодежного крыла ХДС в Хильдесхайме.

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Такое решение политик, которого считают одним из возможных кандидатов на пост федерального канцлера от ХДС/ХСС на выборах в бундестаг в 2021 году, считает разумным с учетом ситуации вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Европейцы не могут обойти это преступление и продолжать осуществление проекта строительство газопровода, уверен он.

По мнению Мерца, российский президент Владимир Путин решительным образом изменился и действует "агрессивно, совершенно безрассудно, неправдиво". "Поэтому мы должны обращаться с Россией гораздо более четко и вразумительно", — подчеркнул он.

Отравление Алексея Навального


Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске политика госпитализировали. 22 августа Навального доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Политик находился в коме 19 дней.

2 сентября правительство ФРГ заявило, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". "Специальная лаборатория бундесвера представила четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", — указала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Позже к такому же выводу пришли лаборатории во Франции и Швеции. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального.

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Deutsche Welle
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