Восстановление порта Швянтойи может начаться в следующем году

Первый этап восстановления порта будет включать в себя оборудование инфраструктуры для рыбаков.

"Мы считаем, что работы первого этапа должны начаться в следующем году. На это пойдут европейские средства, также договорено, что (в финансировании - ред.) примет участие самоуправление Паланги, также намечается участие Ассоциации прибрежных рыбаков", - сказал канцлер журналистам в Клайпеде.

После углубления и очистки порт Швянтойи был открыт в июне 2011 года, однако несколько дней спустя его пришлось закрыть, когда ведущий к пристани канал занесло песком.

Подсчитано, что восстановление порта может обойтись примерно в 70 млн евро, однако тогдашний министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас в июне прошлого года сказал, что цена работ может снизиться до 35-40 млн евро.

Сформированная в правительстве рабочая группа рассмотрела возможности получения финансовой помощи Евросоюза на восстановление порта.

В послевоенное время в Швянтойи швартовались небольшие рыболовные суда, порт поддерживали на средства приморских рыбаков. Порт находится примерно в шести километрах от границы с Латвией.