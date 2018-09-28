Восстановление порта Швянтойи может начаться в следующем году

Восстановление официально переданного в пятницу самоуправлению города Паланги порта Швянтойи может начаться в следующем году, говорит канцлер правительства Литвы Альгирдас Стончайтис.
Šventosios jūrų uostas
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Первый этап восстановления порта будет включать в себя оборудование инфраструктуры для рыбаков.

"Мы считаем, что работы первого этапа должны начаться в следующем году. На это пойдут европейские средства, также договорено, что (в финансировании - ред.) примет участие самоуправление Паланги, также намечается участие Ассоциации прибрежных рыбаков", - сказал канцлер журналистам в Клайпеде.

После углубления и очистки порт Швянтойи был открыт в июне 2011 года, однако несколько дней спустя его пришлось закрыть, когда ведущий к пристани канал занесло песком.

Подсчитано, что восстановление порта может обойтись примерно в 70 млн евро, однако тогдашний министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас в июне прошлого года сказал, что цена работ может снизиться до 35-40 млн евро.

Сформированная в правительстве рабочая группа рассмотрела возможности получения финансовой помощи Евросоюза на восстановление порта.

В послевоенное время в Швянтойи швартовались небольшие рыболовные суда, порт поддерживали на средства приморских рыбаков. Порт находится примерно в шести километрах от границы с Латвией.

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