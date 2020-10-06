Воры перекрасили электросамокаты Bolt и пытались их продать

По словам представителей Bolt, это первый такой случай, а ворам избежать ответственности не удастся. Команда Bolt заметила, что в столице стали пропадать электросамокаты или же некоторые из них были разобраны - с них сняты самые дорогие детали, тогда решили проверить, не продают ли их по интернету.
На одном портале было обнаружено объявление - предлагали электросамокат по очень низкой цене. Когда "покупатель" (представитель компании) встретился с продавцом и увидел электросамокат, он понял, что это самокат компании Bolt.
"На встречу с продавцом приехал работник Bolt и полиция, подозреваемых задержали, – после обысков в их домах нашли 6 украденных самокатов. Начато расследование", – сказал представитель полиции Томас Браженас.
"Очень жаль, что все еще встречаются такие люди, которые присваивают чужое имущество и портят его. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы такие случаи можно было расследовать, а всю необходимую информацию передадим правоохранительным органам. Кроме того, мы усилим защиту электросамокатов, чтобы краж было как можно меньше", – сказал представитель Bolt Эймантас Балта.
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