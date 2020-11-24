Министерство сообщает, что подготовило план мер по вакцинации населения от коронавируса, первой его задачей является доставка вакцины в Литву и ее надлежащее хранение – это поручено Центру по контролю над экстремальными для здоровья ситуациями.
По сообщению министерства, услуги транспортировки вакцины планируется приобрести у самих ее производителей. Таким образом, будет поддерживаться необходимый температурный режим, будет обеспечена возможность его отслеживания.
Если производители вакцин не смогут предоставить услуги транспортировки, то договоры будут заключены с логистическими компаниями.
Литва закупает вакцины вместе с другими государствами Евросоюза. Если исследования подтвердят эффективность вакцин, то Еврокомиссия зарегистрирует их во всех государствах ЕС в течение как можно более короткого срока.
Страна планирует приобрести количество доз, необходимое для вакцинации 70% населения. Медики считают, что такое количество вакцин требуется для формирования коллективного иммунитета.
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