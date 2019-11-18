Основная цель - облагать с 2020 года налогом компании с месячной прибылью более 2 млн. евро, с превышающей эту сумму разницы придется платить налог, энергопродукцией (например, горючим).
Минфин подсчитал, что этот налог принесет бюджету 31,9 млн. евро. Его будут платить 27 компаний. Однако исполнительный директор Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене сказала, что налог коснется большего числа компаний.
DELFI уже сообщал, что Минфин представил данные о 27 компаниях и сферах их деятельности, обороте. Однако конкретные названия не указал.
На заседании правительства Вайнене сказала, что согласно данным за 2018 г., налог платили бы 92 компании, оборот которых составляет – 11,1 млрд. евро. Поэтому, по ее словам, в бюджет поступило бы больше 32 млн. евро. DELFI уточнил, на какие данные опиралась Вайнене. По ее словам, это данные Департамента статистики.
Creditreform Lietuva, на основе данных Центра регистра, указала, что в список входят 62 компании, занимающиеся розничной торговлей с оборотом 24 млн. евро.
Правда, сообщалось, что налог будет взиматься только с доходов от продажи физическим лицам, это снижает оборот.
Кроме того, в таблице оказались АЗС, а по закону, на них распространяется исключение. Однако некоторые АЗС, по словам одного из автора закона, депутата Томаса Томилинаса, работают как большие магазины, в таких случаях им придется платить налог.
DELFI Томилинас сказал, что список компаний должен комментировать Минфин Литвы.
Минфин в ответе указал, что список из 27 компаний был составлен с учетом условий, указанных в законе.
В минувшую среду правительство отчасти одобрило налог на оборот для крупных торговых сетей, однако призвало парламент учесть возможные риски - сети могут перебросить налоговое бремя на плечи покупателей.
По вопросу этого налога предлагают обращаться в Еврокомиссию. На заседании было сказано, что подобные дела из Польши и Венгрии оказались в Европейском суде, который пока еще не вынес свой вердикт.
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