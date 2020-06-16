Цузанаускас рассказал Delfi о проблемах водителей ЗАО Baltic Transline, ЗАО Baltic transline transport и ЗАО Transdepas. Эти компании принадлежат группе компаний BTL Group, их руководитель – Миндаугас Весялис. В трех компаниях работают 1300 человек.

Государственная инспекция по труду (ГИТ) в этом году получила 14 обращений в связи с этими компаниями, а в прошлом – 7.

ЗАО Baltic transline: в 2019 г. поступило одно заявление по факту незаконного увольнения, однако истец отозвал свое заявление еще до заседания.

ЗАО Baltic transline transport: в этом году 7, в прошлом – 5 заявлений, связанных с невыплатой зарплат. В большинстве случаев истцы отозвали свои заявления.

ЗАО Transdepas: в этом году 7 заявлений в связи с суточными, незаконным увольнением и невыплатой зарплат. В 2019 г. получено одно заявление в связи с незаконным увольнением и невыплатой суточных.

Цузанаускас сказал, что ежедневно ему звонят по 10 раз, водители просят помочь им вернуться в Литву. Эти люди проработали за границей 5–7 месяцев и не могут вернуться домой.

"Работники договорились, что отработают за границей два месяца, потом получают отпуск. Застрявшие в Европе водители умоляют менеджеров разрешить им вернуться, поскольку они измотаны. Представители компаний отвечают, что им сложно найти замену, вот они и работают как рабы по полгода. Но разве это проблема водителей?" – сказал Цузанаускас.

Чтобы вернуться домой, водители вынуждены обращаться в полицию. Например, один водитель Baltic transline обратился за помощью в полицию Бельгии, отработав 5 месяцев.

"Тогда полиция Бельгии арестовала тягач Baltic transline вместе с грузом. На следующий день компания заплатила 4000 евро и создала условия для возвращения водителя домой, все было в порядке.

Заплатили только потому, что полиция сказала: "Человек работал 5 месяцев, платите столько". Они признали это как факт использования человека, торговли людьми. До чего надо дойти, что бы человеку пришлось обращаться в полицию?" – сказал собеседник.

Представитель Baltic transline Донатас Ницкус сказал, что не располагает информацией об этом случае, а, значит, не может комментировать.

Что касается ситуации в общем, он сказал, что карантин и закрытие границ помешали работе водителей, поскольку на работу на европейских маршрутах и назад водители ездят на пассажирском транспорте.

"Наши водители ездят на работу за границу на 10–12 недель. Во время карантина были проблемы с выдачей виз и сообщением, поэтому было сложно организовать замену", - сказал он, заметив, что сейчас ситуация изменилась, все идет на поправку.

Еще одна проблема, с которой столкнулись работники Baltic transline, – сниженные зарплаты. Цузанаускас сказал, что их снижают, прикрываясь пандемией. С апреля всем на словах сообщили, что зарплаты снижают.

Обычно водители большегрузных машин получают около 725 евро "на руки". Водители утверждают, что сейчас им платят 406-477 евро.

"Всем водителям сообщили о снижении зарплат в связи с экономическим кризисом в мире. Но работы меньше не стало, наоборот, стало больше, чтобы обеспечить перевозку необходимых товаров.

Мы говорили бельгийскими, нидерландскими профсоюзами, с немцами, норвежцами, они говорят то же самое – ничего меньше не стало, все, как прежде. Тем, кто ездит в страны повышенного риска, – Испанию, Италию – расценки увеличили в несколько раз, чтобы они только ехали, потому что многие отказывались", – сказал представитель альянса.

Ницкус сказал, что карантин вызвал неоднозначную ситуацию на рынке, были колебания, поэтому компания была вынуждена уменьшить суточные. Но базовая зарплата не менялась.

"На рынке на 3 заказа приходилось 10 пустых машин, пришлось бороться за каждый груз, а цены на перевозку упали, стало больше "пустых" километров. Мы старались сохранить рабочие места, водителей не увольняли, но снизили суточные", – сказал он.

Когда на рынке появились признаки оживления, по словам Ницкуса, компания стала восстанавливать суточные. С июля они вернутся на прежний уровень, пока - за счет резерва компании.

Цузанаускас поделился записью телефонного разговора Ницкуса с несколькими водителями. Водители требовали заплатить им полную зарплату. Один за месяц заработал 1200 евро, а ему давали 477 евро. Когда он сказал, что хочет получить всю зарплату, ему сказали, что он должен писать заявление об увольнении.

Ницкус сказал, что сами водители изъявили желание уйти с работы. Но в записи слышно, что водитель такого не говорил.

"Водители всегда получают базовую зарплату, которая указана в договоре. В записи обсуждается выплата суточных, после того как водители по своей инициативе завершили маршрут, их привезли в Литву, и они изъявили желание уйти с работы", – сказал Ницкус.

Цузанаускас заметил, что руководство заставляет водителей, приезжающих в Литву, брать отпуск за свой счет. Им даже дают подготовленную форму заявления.

"За время отпуска за свой счет стаж не считается, ты не застрахован, не получаешь никаких выплат. За три года такой работник теряет год стажа, а если заболеет, не может обращаться к врачу и получить пособие по болезни. Он не получает никаких доходов.

В этом секторе 79 000 водителей, все они идут в отпуск за свой счет, а Литва теряет миллионы налогов, пока компании облегчают свою ситуацию", – сказал Цузанаускас.

Ницкус уверяет, что водители, как и другие работники, пользуются отпуском за свой счет по собственному желанию.

"Водители уезжают работать за границу на 8-12 недель, поэтому, и берут потом больше выходных. Для этого используют и оплачиваемый (20 рабочих дней в год), и неоплачиваемый отпуск", – заметил он.

Цузанаускас сказал, что водители вынуждены платить абонемент за гостиницу группы BTL Group reSTART и неважно, останавливались они там или нет. Мало того, несмотря на карантин, в гостинице живут 5-6 человек в одном номере. Плату у них ежемесячно высчитывают из зарплаты. И никто не спрашивает, хотят они этого или нет.

"Водители не могут найти место дешевле - это явный пример современного рабства", – сказал Цузанаускас.

Ницкус сказал, что Baltic transline построила гостиницу, чтобы водителям было удобнее, но заметил, что водители не обязаны останавливаться в reSTART.

"Мы предлагаем водителям современные и комфортные условия проживания, плюс: место для хранения вещей, прачечная, стоянка и т.д. Самые большие номера там - 4-местные, но больше 2-3-местных. При размещении соблюдают все правила безопасности", – уверяет Ницкус.

Комиссия по трудовым тяжбам за время карантина присудила работникам транспортного сектора выплаты в размере 76 896 евро, на 23% больше, чем в прошлом.