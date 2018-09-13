На минувшей неделе на Калварийском КПП Срибике с коллегой попал в неприятную ситуацию – взвесили их тягач и техника показала, что допустимый вес значительно превышен.

"Дело в том, что когда машины проезжают через ворота, их взвешивают, но показания неправильные. Допустимая масса 40 тонн, но до 41 т допускается. Скажем, мы везем древесину и не можем точно сказать, сколько она весит, небольшая погрешность допускается. Да, у нас есть приборы, мы знаем приблизительную массу. Если нормально грузят, то мы нормы не превышаем, а тут показало 45 т, хотя реальная масса 40 т. Если превышаешь 40 т на 5 т, то грозят огромные штрафы", - сказал Стрибике.

Водители оспорили показания техники и взвесили машину на стационарных таможенных весах. Они оказались правы – техника, установленная в дорожном покрытии дала сбой.

"Мы - литовцы - можем поспорить, но что делать иностранцам, которым сложно договориться из-за незнания языка? Допускается погрешность в 2 т, а тут - 5 т, это огромные штрафы - мне, компании, поставщику. Вы представьте себе: весы показывают неправильную массу, а они наказывают людей. Как это? Они должны отменить все назначенные штрафы. Это что-то нереальное!", - сказал Срибике.

Представитель Литовской администрации безопасности транспорта Ирмантас Кузас признал эту техническую ошибку.

"После того как инспекторы взвесили машину водители с данными не согласились, и транспортные средства взвесили повторно на стационарных весах на таможне. Те весы показали, что они не превысили массу. После этого еще раз взвесили на наших весах, они тоже показали, что масса не превышена. Мы не отрицаем. Видно, с техникой такое бывает, произошла какая-то ошибка, мы руководствуемся показаниями весов, за которыми присматривает Дирекция автомобильных дорог (ЛДАД). До сих пор с весами было все в порядке, они работали хорошо до того момента, как что-то произошло", - сказал Кузас.

Правда, признали только этот случай, поэтому неясно могли ли из-за технических неполадок пострадать другие водители.

"Никто сейчас не может сказать. Мы думаем, что весы сломались именно тогда, сейчас уже никто не может сказать, что было до этого. За весы отвечает ЛДАД. Мы только руководствуемся их показаниями. Сейчас будет решать", - сказал Кузас.

Между тем ЛДАД была немногословна.

"Дирекции автомобильных дорог об этой ситуации известно. Подрядчика информировали о сбое в системе, в течение трех дней проблема должна быть устранена", - сказано в ответе ЛДАД DELFI.