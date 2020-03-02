О возвращении водителей позаботилась компания, об этом Delfiрассказала пресс-секретарь компании Arijus Виргиния Каунете. В свою очередь представитель Альянса профсоюзов Аудрюс Цузанаускас поделился записанным 28 февраля видео.
На видео он рассказал, что водителям разрешили забрать из тягачей свои вещи.
"Работники долгое время жили в гостинице, тягачи были конфискованы. По законам Бельгии, компанию подозревают в нарушении оплаты труда. Поэтому были конфискованы тягачи. Благодаря сотрудничеству бельгийских и голландских профсоюзов с полицией и другими ведомствами, работникам разрешили забрать свои вещи и вернуться домой.
Все это время за проживание в гостинице работники платили деньгами, которые были у них на картах. Были проблемы и с доставкой еды, о питании также должны были заботиться сами работники", – рассказал Цузанаускас.
Он указал, что в минувшую пятницу водители заполнили заявку на представление их интересов в суде.
"Было видно, что многим из них звонили представители компании. В некоторых случаях оказывали постоянное давление: "Почему вы подписываете документы, почему общаетесь с профсоюзами".
Говорили, что они должны вернуться в тягачи и ждать указаний руководства", – рассказал Цузанаускас.
Каунете отказалась комментировать слова Цузанаускаса: "Тут много неправды. Мы не будем комментировать, все выяснится".
Она рассказала, что работникам перевели аванс.
"Деньги на проживание у них были. Их заплатила компания", – сказала Каунете и указала, что официальных обвинений в адрес компании пока нет.
"Представители компании выехали в Бельгию, посмотрим", – заметила она. Между тем Цузанаускас сказал, что авансы - это часть зарплаты.
"Компания должна была сама платить за гостиницу. Аванс - это не те деньги, из которых надо платить за проживание в гостинице во время простоя. Это простой не по вине водителей. Я видел счета, каждому пришлось заплатить по 260 евро", – сказал он.
Собеседник указал, что, по его сведениям, тягачи были конфискованы из-за деятельности компании.
"Бельгийский профсоюз указал, что тягачи конфисковали потому, что по докумнетам компания платит водителям 13,7 евро в час, а на самом деле такие деньги им не платят", – сказал Delfi Цузанаускас.
По данным "Содры", 25 февраля в компании Arijus было 317 работников, средняя их зарплата на бумаге в январе составляла 1926,07 евро (около 1190 евро "на руки").
Акционер Arijus – Диана Рамонене, а директор Ариюс Рамонас.
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