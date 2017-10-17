Читатель DELFI Томас был удивлен, когда нашел в почтовом ящике сообщение Vilniaus vandenys:

"Просим Вас создать условия для замены счетчика на холодную воду в квартире. <...>. Если Вы не создадите условия для замены счетчика, то за воду будете платить по установленному месячному потреблению <...> с учетом двойного установленного мэрией потребления воды на одного человека.

После замены счетчика на холодную воду, клиент будет платить абонентскую плату в размере 1 евро (с НДС) в месяц".

Читатель был удивлен, поскольку все счетчики на воду в его доме находятся в подъезде, а не в квартире, значит, менять их никто не мешает. Кроме того, он уже сейчас платит абонентскую плату в размере 0,63 евро. Значит она увеличится почти на 60%.

Представитель Vilniaus vandenys Раймонда Страздаускайте сказала, что по закону все счетчики должны принадлежать поставщику воды. Если клиент пользуется счетчиком, который проходит метрологическую проверку, то счетчик заменят, когда завершится срок действия такой проверки.

В конце сентября 2017 года вступил в силу указ министра экономики, согласно которому, метрологически счетчики как на холодную, так и на горячую воду должны проверять не каждых 6, а каждых 4 года. Все счетчики, в случае с которыми срок метрологической проверки стек, должны заменять.

Старые счетчики, которые принадлежат клиентам, при замене фотографируют и оставляют клиентам.

"Если речь идет о принадлежащих нам счетчиках, то после того, как истекает срок метрологической проверки, их снимают, какое-то время хранят, потом утилизируют. Часть из них, которые в хорошем состоянии, приводят в порядок, отдают на проверку и снова используют", - сказала Страздаускайте.

Она информировала, что сейчас в Вильнюсе 165 000 клиентов пользуется счетчиками с истекшим сроком метрологической проверки или вообще не пользуются никакими счетчиками. Компания обязана установить у них счетчики с метрологической проверкой.

Счетчики устанавливают работники Vilniaus vandenys. Однако подписаны также соглашения об оказании таких услуг с компаниями SKDR, Grouterma и Santermita. Точная стоимость работ не раскрывается, но она не должна превышать 1,6 млн. евро.

Если поделить 1,6 млн. евро на 165 000, то получится, что один счетчик обойдется в 9,68 евро. Значит новый счетчик и его установка обойдутся в 17 евро. Если эту сумму поделить на 48 месяцев, то получается 0,35 евро, почти столько, на сколько вырастет абонентская плата для потребителей.

Но непонятно, почему счетчики надо менять, ведь дом, в котором живет Томас, был построен 10 лет назад.

Заместитель главы "Вильнюсского метрологического центра" Дарюс Нислайтис информировал, что обычная стоимость проверки счетчика диаметром Ds15-Ds20 мм (такие установлены в большинстве квартир) составляет 3,40 евро без НДС (с 4,11 евро). Время проверки от 30 до 60 минут, а иногда дольше.

Компания Vilniaus vandenys не объяснила, почему не может перенять счетчики у жителей и провести их метрологическую проверку, которая обошлась бы дешевле, чем замена.

"Обращаем внимание на то, что цены на воду и канализацию устанавливает Государственная комиссия по ценам и энергетическому контролю в соответствии с установленной методикой. По сравнению с жителями других крупных городов, вильнюсцы платят самую небольшую абонентскую плату. Если счетчик принадлежит поставщику, то вильнюсцы платят на 0,9 евро меньше шяуляйцев и на 0,4 евро меньше клайпедчан", - ответила Страздаускайте на вопрос, почему дорожает абонентская плата.

По ее словам, в эту сумму входит не только стоимость замены счетчика, техническое обслуживание, метрологическая проверка, ремонт, но и расходы на заключение договора, подготовку счета и др. расходы, связанные с продажей.

Vilniaus vandenys также напоминает, что с 1 октября в Вильнюсе подешевела холодная вода. До 1 октября вода стоила 1,71 евро за куб. , а сейчас – 1,36 евро.

На вопрос, почему сократили срок действия счетчиков, начальник Литовской метрологической инспекции Домас Василяускас ответил: "На самом деле было немало жалоб, сообщали, что счетчики 6 лет не выдерживают. Поскольку вода в Литве жесткая, часто они покрывались известковым налетом, что снижало точность. Возможно, потребители получали неверные данные.

Кроме того, насколько мне известно, были проведены исследования, которые показали, что 6 лет - нецелесообразный срок, поскольку искажается точность данных. Поэтому вернулись к старому порядку - 4 года. Реально сделано все, чтобы было лучше потребителям".

Vilniaus vandenys поставляет услуги жителям Вильнюса, Шальчининкского, Швенченского и Вильнюсского районов. У компании около 250 000 клиентов.