Валовой внутренний продукт (ВВП) в Литве в апреле-июне по сравнению с соответствующим периодом 2018 года после корректировки сезонности и количества рабочих дней увеличился на 3,9%.
Принимая во внимание оба этих фактора, годовой прирост экономики Латвии составил 2,1%, а Эстонии - 3,8%.
Созданный в течение второго квартала ВВП Литвы в текущих ценах составлял 12,1 млрд евро Латвии - 7,7 млрд, Эстонии - 7,1 млрд евро.
Без учёта влияния сезонности и количества рабочих дней рост экономики Литвы во втором квартале этого года составил 0,8%, Латвии - на 0,7%, а Эстонии - на 0,4%.
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