Во втором квартале цены на жилье в Литве выросли на 1,5%

Жилье новой постройки снизилось в цене на 0,2%. Среди него цены на одноквартирные и двухквартиные дома снизились на 2,2%, однако квартиры во многоквартирных домах подорожали на 0,5%, сообщил Департамент статистики.
Жилье не новой постройки за квартал подорожало на 2,3%, а из него квартиры во многоквартирных домах – на 1,9%, одноквартирные и двухквартирные дома – на 3,5%.
Во втором квартале, по сравнению с тем же периодом 2018 года, цены на жилье выросли на 6,6%.
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