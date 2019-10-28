"Сейчас некоторые клиенты не могут подключиться к э-банкингу или э-банкинг работает медленнее обычного. Обращаем внимание на то, что мобильное приложение и безналичный расчет работают без сбоев. Приносим извинения за доставленные неудобства, мы устраняем неполадки", – сказано на сайте банка SEB.
Сбои в системе э-банкинга банка SEB наблюдались и в субботу.
В Клайпеду пришел новый груз "Новатэка" (1)
В воскресенье в Клайпеду прибыл новый небольшой груз с...
Новые рейсы из Вильнюса: Харьков, Лондон, Вена и Элиат
С началом зимнего сезона, в воскресенье, стартовали...
Во второй раз за несколько дней вышла из строя система э-банкинга банка SEB
Часть клиентов банка SEB сообщила, что не может...
Необычный завод в Лентварисе: зарплата 2500 евро, но работников не хватает (181)
В Лентварисе ( Тракайский район ) находится одна из...
В Клайпеду идет новый груз газа "Новатэка" (28)
В предстоящие выходные дни в Клайпеду должен прибыть...
TOP новостей
Выясняются масштабы трагедии в Алитусе: большой удар пришелся по сельскому хозяйству (1)
Понемногу выясняются настоящие масштабы последствий...
"Многие родители из литовскоязычных семей отдают своих детей в нашу школу": учитель музыки из Шяуляй поведала об уникальном примере обучения #шестой урок: музыкальный тест (13)
Не секрет, что сегодня ученики, равно как и их родители,...
Слова депутата вызвали шквал эмоций: после смерти молодого врача заговорили "об охоте на ведьм" (12)
Слова председателя парламентского комитета по...
Самые состоятельные в Литве: чиновники огромными суммами похвастаться не могут (24)
Портал DELFI и журнал Reitingai продолжают публиковать статьи...
Хозяйка квартиры не может выселить арендаторов: меняет замки, а полиция лезет в окна (5)
Вильма из Каунаса (настоящее имя редакции известно)...