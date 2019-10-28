Во второй раз за несколько дней вышла из строя система э-банкинга банка SEB

Часть клиентов банка SEB сообщила, что не может подключиться к э-банкингу. Это произошло уже во второй раз за три дня.
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"Сейчас некоторые клиенты не могут подключиться к э-банкингу или э-банкинг работает медленнее обычного. Обращаем внимание на то, что мобильное приложение и безналичный расчет работают без сбоев. Приносим извинения за доставленные неудобства, мы устраняем неполадки", – сказано на сайте банка SEB.

Сбои в системе э-банкинга банка SEB наблюдались и в субботу.

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