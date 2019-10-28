Во второй раз за несколько дней вышла из строя система э-банкинга банка SEB

"Сейчас некоторые клиенты не могут подключиться к э-банкингу или э-банкинг работает медленнее обычного. Обращаем внимание на то, что мобильное приложение и безналичный расчет работают без сбоев. Приносим извинения за доставленные неудобства, мы устраняем неполадки", – сказано на сайте банка SEB.

Сбои в системе э-банкинга банка SEB наблюдались и в субботу.