30 апреля в Литве вышел последний номер ежедневника Lietuvos žinios.
Lietuvos žinios
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Компания концерна Achemos grupė, издававшая этот ежедневник, йонавскую газету Naujienos, а также управлявшая порталами lzinios.lt и jonavosnaujienos.lt с мая будет ликвидирована.

Право на издание Lietuvos žinios и на интеллектуальную собственность планируют продать.

Представители Achemos grupė утверждают, что компания в течение длительного времени работала убыточно, поэтому решено ее больше не дотировать. В прошлом году издание Lietuvos žinios понесло убытки на сумму 963 300 евро.

Lietuvos žinios - одно из старейших изданий в Литве, которое начали выпускать в июне 1909 года.

В 1990–1993 гг. ежедневник издавал совет социал-демократов Литвы, в ноябре 1993 года акции издания купил концерн Achemos grupė.

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