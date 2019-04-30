Компания концерна Achemos grupė, издававшая этот ежедневник, йонавскую газету Naujienos, а также управлявшая порталами lzinios.lt и jonavosnaujienos.lt с мая будет ликвидирована.
Право на издание Lietuvos žinios и на интеллектуальную собственность планируют продать.
Представители Achemos grupė утверждают, что компания в течение длительного времени работала убыточно, поэтому решено ее больше не дотировать. В прошлом году издание Lietuvos žinios понесло убытки на сумму 963 300 евро.
Lietuvos žinios - одно из старейших изданий в Литве, которое начали выпускать в июне 1909 года.
В 1990–1993 гг. ежедневник издавал совет социал-демократов Литвы, в ноябре 1993 года акции издания купил концерн Achemos grupė.
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