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Во вторник венгерская авиакомпания Wizz Air возобновляет регулярное авиасообщение из литовской Паланги в Дортмунд. Это первый рейс из аэропорта Паланги со второй половины марта, когда Литва объявила карантин и закрыла границы из-за коронавируса.
Во вторник возобновляются рейсы из литовской Паланги в Дортмунд
© DELFI / Lukas Bartkus

Самолет вылетит из литовского приморского курорта в Дортмунд во вторник в 18.50, обратный рейс намечен на 19.20.

Рейсы будут осуществляться по вторникам и субботам, сообщила BNS компания-оператор аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai.

В данный момент возобновлено авиасообщение из Вильнюса с Осло, Ригой, Таллином, Франкфуртом, Дортмундом, во вторник также планируется возобновить рейсы в нидерландский город Эйндховен. Из Каунасского аэропорта возобновляются рейсы в Эйндховен и в норвежские Олесунн и Берген.

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