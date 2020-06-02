Во вторник возобновляются рейсы из литовской Паланги в Дортмунд

Самолет вылетит из литовского приморского курорта в Дортмунд во вторник в 18.50, обратный рейс намечен на 19.20.
Рейсы будут осуществляться по вторникам и субботам, сообщила BNS компания-оператор аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai.
В данный момент возобновлено авиасообщение из Вильнюса с Осло, Ригой, Таллином, Франкфуртом, Дортмундом, во вторник также планируется возобновить рейсы в нидерландский город Эйндховен. Из Каунасского аэропорта возобновляются рейсы в Эйндховен и в норвежские Олесунн и Берген.
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