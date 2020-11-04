Премьер-министр Саулюс Сквернялис 3 ноября сообщил, что будут закрыты заведения общепита (будут предоставлять лишь услугу на вынос), массажные салоны, за исключением тех, кто предоставляет медицинскую помощь, спортклубы, СПА.

По его словам, гостиницы не будут закрывать, но ограничат предоставление групповых услуг, еду можно будет доставлять в номера или выдавать на вынос. Решение правительство примет 4 ноября.

Президент Ассоциации литовских гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене сказала, что работа гостиниц без СПА и ресторанов теряет всякий смысл.

Представитель Друскининкайского парка водных аттракционов Юрате Вайткявичюте сказала, что им придется выполнять требования власти.

"Мы видели проект, нас это не радует. Мы хотим работать, доставлять людям радость. Но если решат. что мы должны закрыться, закроемся", – сказала она.

Друскининкайский парк водных аттракционов предоставляет СПА-услуги и услуги в лечебнице. Лечебница будет работать и во время карантина – она предоставляет медицинские услуги.

У этого заведения есть и две гостиницы. Однако, по словам Вайткявичюте, если не будет работать аквапарк, не будет и большого количества постояльцев.

"Наши гости – в основном частные лица, они останавливаются у нас ради аквапарка – ради дополнительных услуг, которые предоставляют в нашем комплексе. Если парк закроют, клиентов будет меньше", – сказала она.

Во время первого карантина парк не работал.

Вильнюсский парк водных аттракционов Vichy должен будет полностью закрыться. Его глава Машюс Шишкаускас сказал Delfi, что новые ограничения обернутся серьезными убытками.

"Мы понемногу выбирались из ямы. Количество посетителей снизилось наполовину. Не знаю, как перенесем второй удар. (...) Мы должны будем закрыться", – признал он, заметив, что вряд ли ограничения будут действовать всего две недели. Шишкаускас сказал, что пока находится в неизвестности, поскольку информацию получают только из СМИ.

Палангский комплекс развлечений и оздоровления Atostogų parkas перейдет на предоставление медицинских услуг, сказала его представитель Раса Федиене. Она отметила, что новые ограничения грозят большими убытками. Но они все же подготовились ко второй волне. Например, Atostogų parkas предлагает новый пакет – 4-шаговая программа с консультацией врача.