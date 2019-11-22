Например, вильнюсец Рокас (настоящее имя редакции известно) сказал, что в магазине Topo centras в вильнюсском Akropolis он зафиксировал цены до акции и во время акции Jamam.

Он поделился стоимостью телевизора Sony. На фото видно, что во время акции цена на телевизор на 200 евро больше той, которая была до акции - и это со скидкой.

"Цена на телевизор неделю назад в магазине Topo centras в вильнюсском Akropolis - 879 евро и сегодня во время акции Jamam – 1099 евро", – поделился пользователь.

Он сказал, что первое фото сделал неделю назад, когда искал телевизор.

"Я сделал фото, чтобы не забыть модель, а сегодня поехал и увидел, что во время Jamam цена намного выше", – сказал он.

DELFI связался с представителями Topo centras в вильнюсском Akropolis.

"Я сейчас ничего комментировать не буду, надо рассматривать конкретный случай. Акция на самом деле проходит", – сказала по телефону представитель магазина.

Она продиктовала свой номер и попросила передать его читателю, который зафиксировал разницу в цене.

DELFI передал ее номер читателю.

Пресс-секретарь Topo centras Жильвинас Кульвинскас сказал, что произошла ошибка.

"Произошла ошибка в устанавливающей цены системе. На этикетку попала цена, которая действовала летом. Заметив ошибку работники магазина установили простую бумажную этикетку и посчитали скидку вручную. Во время акции Jamam телевизоры Sony этой модели стоят 869 евро", – сказал он.