22 ноября в литовских торговых центрах Akropolis началась акция Jamam, однако вместо скидок пользователи социальной сети Facebook делятся фотографиями, доказывающими подорожание некоторых товаров.
Skaitytojo užfiksuotas kainų palyginimas prieš akciją (kairėje) ir jos metu (dešinėje)
© Skaitytojo nuotr.

Например, вильнюсец Рокас (настоящее имя редакции известно) сказал, что в магазине Topo centras в вильнюсском Akropolis он зафиксировал цены до акции и во время акции Jamam.

Он поделился стоимостью телевизора Sony. На фото видно, что во время акции цена на телевизор на 200 евро больше той, которая была до акции - и это со скидкой.

"Цена на телевизор неделю назад в магазине Topo centras в вильнюсском Akropolis - 879 евро и сегодня во время акции Jamam – 1099 евро", – поделился пользователь.

Он сказал, что первое фото сделал неделю назад, когда искал телевизор.

"Я сделал фото, чтобы не забыть модель, а сегодня поехал и увидел, что во время Jamam цена намного выше", – сказал он.

DELFI связался с представителями Topo centras в вильнюсском Akropolis.

"Я сейчас ничего комментировать не буду, надо рассматривать конкретный случай. Акция на самом деле проходит", – сказала по телефону представитель магазина.

Она продиктовала свой номер и попросила передать его читателю, который зафиксировал разницу в цене.

DELFI передал ее номер читателю.

Пресс-секретарь Topo centras Жильвинас Кульвинскас сказал, что произошла ошибка.

"Произошла ошибка в устанавливающей цены системе. На этикетку попала цена, которая действовала летом. Заметив ошибку работники магазина установили простую бумажную этикетку и посчитали скидку вручную. Во время акции Jamam телевизоры Sony этой модели стоят 869 евро", – сказал он.

Бизнес

Внимательные потребители зафиксировали, как во время акции Jamam телевизор подорожал на 200 евро (32)

22 ноября в литовских торговых центрах Akropolis началась...

Столичный район с дешевым жильем, который жители все еще обходят стороной (8)

Столичный микрорайон Науининкай - один из районов, к...

5 компаний заинтересованы в торговле газом через терминал ​​СПГ Klaipedos nafta (2)

5 компаний заявили о своей готовности продавать...

В Клайпеде ожидается большой газовоз из Норвегии (1)

В следующий вторник ожидается прибытие в Клайпеду...

На Рождество в Литве магазины работать не будут (10)

Крупные торговые сети в Литве решили не работать на...

TOP новостей

Внимательные потребители зафиксировали, как во время акции Jamam телевизор подорожал на 200 евро (32)

22 ноября в литовских торговых центрах Akropolis началась...

После публикации об оставшемся без работы мужчине с DELFI связалась Служба занятости: мы договорились с работодателем (46)

После того как портал DELFI опубликовал статью об...

Кручинскене живет в выделенном родственникам социальном жилье: а что тут нелегального? (1)

Жительница Каунаса Эгле Кручинскене , которая недавно...

В Вильнюсе торжественно перезахоронены останки участников Восстания 1863–1864 годов (55)

В пятницу в Вильнюсе состоялась торжественная...

Столичный район с дешевым жильем, который жители все еще обходят стороной (8)

Столичный микрорайон Науининкай - один из районов, к...