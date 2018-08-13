В воскресенье он представил телезрителям этот сюжет, сказав, что будет говорить о Литве, которая, как он пошутил, наверное, больше известна как одна из польш. Позже он показал одну из реклам Vilnius G Spot и пояснил основной посыл рекламной кампании - Вильнюс является точкой G Европы потому, что никто не знает, где он находится, но когда его открывают, приходят в восторг.

"Очень хорошая логика, только, если ей следовать, то Вильнюс - это Уальд Европы (популярный персонаж британских книг для детей, в которых они должны найти, где он прячется - примечание редактора), исчезающая линия волос Джереми Пивена или канал Discoveryв Европе", – пошутил Оливер.

Он обратил внимание и на то, что в Литве эту кампанию приняли враждебно, говоря, что кампания началась в Международный день оргазма и во время подготовки Литвы к визиту папы римского.

"Что касается папы, тут не стоит переживать, ведь в основе всей его деятельности лежит вера в то, что морально никогда не было доказано", – пошутил он, призвав всех, кто не знал о Международном дне оргазма, пусть и с опозданием разослать поздравительные открытки, к примеру, своим мамам.

Оливер назвал эту кампанию смелой, но заметил, что вряд ли она привлечет в Вильнюс больше туристов.

"Однако она уже действует. Иначе мы вряд ли бы говорили о Литве сейчас", – сказал ведущий передачи. В конце передачи Оливер предложил другим странам последовать примеру Литвы и создать рекламу для взрослых.

"Токио должен стать простатой всего мира: до него тяжело добраться, но он этого стоит. Лас-Вегас – клоака: объективно он непривлекателен, но мужчины не могут остановиться, без конца рассказывают о том единственном разе, когда они там побывали. Осло – клитор Европы: найти не очень тяжело, но непонятно, что там делать. Северный полюс – шейка матки Земли: если до него добрался, наверняка, зашел слишком далеко", – предлагал он варианты.