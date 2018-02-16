Внимание покупателей пытаются привлечь праздничными продуктами

Часть литовских производителей представила праздничные упаковки, другие предлагают и особую продукцию. Производитель экологической косметики Uoga uoga создал трехцветный бальзам для губ.
BIOK laboratorija разработала специальные упаковки для своей линии Aras.
Компания Malsena plius предложила блинную муку трех цветов, которая пользуется большой популярностью.
Компания Kietaviškių gausa разработала праздничные упаковки для огурцов.
Член правления Литовской ассоциации маркетинга Андрюс Милинавичюс сказал, что это показывает зрелость литовского бизнеса.
"В данном случае речь идет не о выгоде, а о зрелости бизнеса, это показывает, что праздник важен для нас. Меня радует, что создана атмосфера праздника и большого события: я ходил по Вильнюсу и видел, что как гостиницы, так и госучреждения, магазины украшены – вывешены триколоры, есть специальное освещение и т.п. Бизнес понимает, что он не был бы таким, какой есть, если бы мы не были свободны, и участвует в праздниках", – сказал Милинавичюс.
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