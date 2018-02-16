Внимание покупателей пытаются привлечь праздничными продуктами

Часть литовских производителей представила праздничные упаковки, другие предлагают и особую продукцию. Производитель экологической косметики Uoga uoga создал трехцветный бальзам для губ.

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BIOK laboratorija разработала специальные упаковки для своей линии Aras.

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Компания Malsena plius предложила блинную муку трех цветов, которая пользуется большой популярностью.

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Компания Kietaviškių gausa разработала праздничные упаковки для огурцов.

Член правления Литовской ассоциации маркетинга Андрюс Милинавичюс сказал, что это показывает зрелость литовского бизнеса.

"В данном случае речь идет не о выгоде, а о зрелости бизнеса, это показывает, что праздник важен для нас. Меня радует, что создана атмосфера праздника и большого события: я ходил по Вильнюсу и видел, что как гостиницы, так и госучреждения, магазины украшены – вывешены триколоры, есть специальное освещение и т.п. Бизнес понимает, что он не был бы таким, какой есть, если бы мы не были свободны, и участвует в праздниках", – сказал Милинавичюс.