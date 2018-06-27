По его словам, ловушка среднего дохода приведет к новому витку роста эмиграции из Литвы.

"Для нас неприемлемо предложение Еврокомиссии сократить финансирование Политики смычки для Литвы на 24%. Мы всегда выступали за правила распределения средств, которые бы предусматривали постепенное сокращение средств для регионов, достигших 75% среднего показателя ВВП в ЕС на одного жителя. Внезапное сокращение средств повышает угрозу дальнейшей конвергенции Литвы, и повышает вероятность попадания в ловушку среднего дохода, а это как раз лишь повысит темпы эмиграции", - отметил в пресс-релизе В. Шапока.

Такие мысли он изложил в среду на встрече с главой Директората по региональной политике Еврокомиссии Марком Леметром.

В. Шапока добавил, что на переговорах о долгосрочном бюджете ЕС на 2021-2027 годы Литва будет стремиться к тому, чтобы помощь регионам выделялась с учетом двух новых статистических регионов - столичного и Центрально-Западной Литвы.

По подсчетам Минфина, ЕК в целом в 2021–2027 годах предлагает сократить в рамках Политики смычки финансирование развития регионов Литвы в действующих ценах и на 12% до 6,4 млрд евро. Между тем, в сопоставимых ценах, без учета инфляции, предлагается эту помощь предлагается сократить на 24% до 5,6 млрд. евро.

Целью Политики смычки является сокращение разницы в развитии различных регионов ЕС.

Ловушкой среднего дохода называется ситуация в государствах, которые вошли в ряды стран, достигших показателя средних доходов, в которых сокращается конкурентоспособность экономики и замедляется ее рост.

Такая страна не способна конкурировать со странами дешевой рабочей силы, поскольку сама уже не является таким государством, но и не может конкурировать с государствами, обладающими высокими технологиями, поскольку таких технологий почти нет, а переход к продукции или к услугам с большей добавленной стоимостью является длительным процессом.