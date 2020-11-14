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В районе Паплауёс, на месте бывшего ТЦ Audėjаs в 2018 г. должен был появиться ТЦ площадью 45 000 м2 со спорт-клубом, ресторанами, кинотеатром и магазином продовольственных товаров, пишет Made in Vilnius.
Paplaujos rajonas
Paplaujos rajonas
© Vilniaus savivaldybė

Однако строительство не началось, а старое здание Audėjas осталось на своем месте. В ноябре этого года муниципалитет получил новый проект. В соответствии с новыми планами там появятся офисы и жилые дома. Комплекс будет состоять из 8 корпусов.

Рядом со зданиями Audėjаs находится ул. Мануфактуру. Сейчас проводят ее реконструкцию. Здесь за 2 млн. евро оборудуют новый бульвар и сквер.

Представители общества могут ознакомиться с проектом и внести свои предложения до 4 декабря по эл. почте povilas@unitectus.lt. Обсуждение предложений состоится 4 декабря, в 17.00 ч.

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