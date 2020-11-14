Однако строительство не началось, а старое здание Audėjas осталось на своем месте. В ноябре этого года муниципалитет получил новый проект. В соответствии с новыми планами там появятся офисы и жилые дома. Комплекс будет состоять из 8 корпусов.
Рядом со зданиями Audėjаs находится ул. Мануфактуру. Сейчас проводят ее реконструкцию. Здесь за 2 млн. евро оборудуют новый бульвар и сквер.
Представители общества могут ознакомиться с проектом и внести свои предложения до 4 декабря по эл. почте povilas@unitectus.lt. Обсуждение предложений состоится 4 декабря, в 17.00 ч.
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