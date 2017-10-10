Исключительность этого многоквартирного дома в том, что на верхних этажах находятся роскошные квартиры. Квартиры на высоте 100 м располагаются на нескольких этажах, их площадь по 300 кв. м. Из окон этих квартир в ясную погоду видны трубы городка Электренай.

По подсчетам строителей, на 29 этаж пешком придется подниматься 30 минут. Скоростной лифт туда доставит всего за 0,5 минуты.

Общая полезная площадь постройки составляет 32 000 кв. м. В новом небоскребе есть квартиры площадью от 37 (всего одна) до 300 кв. м, двухэтажные апартаменты, апартаменты с террасами. Всего 180 квартир. На последних этажах в квартирах огромные окна-витрины, специальные стеклопакеты, удерживающие 80% солнечной энергии.

"Это особое место, в километре отсюда находится Шешкинская гора и гора Гедиминаса. Радует, что проект сохранился. Мы готовим новый план города, думаем, как оживить Шнипишкес. Будут и другие высотные здания", – сказал архитектор Вильнюса Миндаугас Пакальнис.

Архитектор Владас Трейнис рассказал, что недостроенное здание простояло 8 лет, за это время изменились и технологии и материалы, поэтому все пришлось переделывать.

Уже оборудована подземная стоянка на 240 мест с местом для зарядки электромобилей, стоянка для 70 велосипедов с душевыми и раздевалками. В этом здании круглосуточно будут работать консьержи. Осуществляют концепцию "города в городе" - людям предлагают не только жилье, но и целый комплекс услуг.

"Мы пожертвовали верхним этажом парковки и оборудовали там сад для жителей. Двором смогут пользоваться и жители соседних домов", – сказал глава компании Irec Baltic Саулюс Кульветис.

Проект планировали завершить в этом году, но из-за дождливого лета открытие сместилось на следующий год.

Ходили слухи, что квадратный метр в этом доме будут продавать по 20 000 евро, однако компания назвала такую сумму – 12 000 за кв. м.

Компания инвестировала в проект 40 млн. евро.

В нижней части здания разместится бизнес-центр площадью 5000 кв. м. С 11 октября компания начнет обзванивать клиентов, которые бронировали жилье год назад. На сегодняшний день в доме еще не продана ни одна квартира.