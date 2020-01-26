Полученный продукт ошеломил

Юлиюс рассказал в Facebook, что он заказал чайник на одном из интернет-порталов и заплатил 47 евро за товар, который должен был прийти из Китая.

Статьи по теме: Пересылка дешевых товаров из Китая станет дороже: как не обмануться в поисках лучшего предложения

Через 2,5 месяца посылку он не получил и отправился в отделение ПЛ чтобы узнать, не была ли посылка потеряна. Затем ему сказали, что посылка еще не покинула страну происхождения.

Однако через три дня Юлиюса уведомили о том, что посылка уже в почтовой ячейке, но то, что он увидел позже, поразило его.

"Из ячейки вы достаете кучу обломков, осколков и бумаги", - удивился он, отправляясь в ближайшее почтовое отделение, чтобы выяснить, как это произошло.

Сотрудники сказали ему, что это выходит за рамки их компетенции и что они не принимают никаких претензий.

"Когда я разозлился, я сказал: "Извините, мне казалось, что я попал в отделение Почты Литвы", - я развернулся исчез из этого проклятого места", - сказал мужчина.

Позже, как он объяснил, он также связался с отделом обслуживания клиентов ПЛ, но там, по его словам, его спросили, откуда он знал, что ущерб был нанесен ПЛ.

ПЛ: посылка была неправильно упакована

DELFI попросил комментария у представителей ПЛ. Вайда Будрене, руководитель департамента корпоративных отношений ПЛ, согласилась прокомментировать ситуацию.

"Клиент принял эту посылку сегодня. Он также написал претензию к Почте Литвы сегодня, единожды. Из всей информации, которую мы собрали, мы заключаем, что товар был неправильно упакован.

Vyro gauta siunta © Skaitytojo nuotr.

Он был упакован в простую коробку для чайника и помещен в пакет. Следует отметить, что за безопасную и качественную упаковку всегда отвечает грузоотправитель. Почта Литвы не перепаковывает вещи, если нет явных нарушений. Само по себе вскрытие посылок не является подозрительным, так как клиенты отправляют различные дребезжащие предметы, и компания, занимающаяся содержимым посылки, не имеет права проверять ее, если она не подозрительна", - сказала она.

"Согласно информации, отправленной клиентом, мы видим, что продавец чайника заявляет, что доставка может занять до 53 дней.

Только после получения посылки мы сразу же доставили ее клиенту по почте. Мы рекомендуем клиенту связаться с грузоотправителем, сфотографировать посылку и запросить компенсацию за неправильную упаковку или потребовать повторную отправку того же товара в надлежащей упаковке.

Хочу еще раз подчеркнуть, что доставка из Китая проходит долгий путь - от электронного магазина, а затем в распределительный центр почты Литвы. Поэтому упаковка продукта очень важна", - заверила В. Будрене.