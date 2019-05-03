По словам главы Vastint Lithuania Кястутиса Ведяцкаса, пока неизвестна ни дата начала работ, ни стоимость инвестиций. Инвестиционный проект Radvilų valdos у Имущественного банка компания приобрела за 12,35 млн. евро в 2016 году.

В первую очередь зимний дворец Юзефа Тышкевича хотят реконструировать и оборудовать в нем офисы, позже вместо бывшей больницы "Красный крест", которая находится в глубине участка, построят гостиницу и жилое здание.