Компания Vastint Lithuania планирует застройку приобретенной несколько лет назад территории на ул. Жигиманту, в Вильнюсе, сообщает издание Verslo žinios.
© A.Didžgalvio nuotr.

По словам главы Vastint Lithuania Кястутиса Ведяцкаса, пока неизвестна ни дата начала работ, ни стоимость инвестиций. Инвестиционный проект Radvilų valdos у Имущественного банка компания приобрела за 12,35 млн. евро в 2016 году.

В первую очередь зимний дворец Юзефа Тышкевича хотят реконструировать и оборудовать в нем офисы, позже вместо бывшей больницы "Красный крест", которая находится в глубине участка, построят гостиницу и жилое здание.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Вместо Красного креста в Вильнюсе появится гостиница, квартиры и офисы (1)

Компания Vastint Lithuania планирует застройку приобретенной...

Эстонский концерн Magnum открыл свою первую аптеку в Литве (3)

Концерн Magnum , занимающийся оптово-розничной торговлей...

Обвиняемый в избиении водителя: если бы я на каждого поднимал руку, она бы у меня болела (52)

Муж владелицы компании Sev transport Ларисы Коломиец...

В Литве рабочая сила одна из самых дешевых в Европе (33)

Литва попадает в тройку стран Евросоюза с самой...

Литовские перевозчики подумывают о переводе бизнеса в Польшу (60)

Литовские перевозчики опасаются ограничений со...

TOP новостей

"Содра" снова допустила ошибку: часть жителей Литвы объявила должниками (10)

3 мая утром многих неприятно удивили полученные из...

Литва запретила въезд на свою территорию российскому исполнителю Григорию Лепсу (231)

Литва объявила персоной нон-грата российского...

Глава МИД: отправившийся в Беларусь Паксас не представляет Литву (14)

Литовский европарламентарий Роландас Паксас ,...

В Литве погода будет малоприятная: сильно похолодает, пойдет мокрый снег (1)

Теплая погода покинула Литву , а в пятницу не только...

Паксас привез вести из Беларуси: Островецкая АЭС будет запущена в декабре (38)

Европарламентарий Роландас Паксас ни с кем не...