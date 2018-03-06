Однако они заметили, что такая политика США позволит Евросоюзу укрепить свои позиции на мировом рынке, а Литва сможет стать безопасным пристанищем для инвесторов.
По словам экономиста Центробанка Мариюса Бернатавичюса, экспорт стали и алюминия в Литве составляет всего 1% всего экспорта, поэтому прямое влияние не будет значимым.
"Но, если возникнет торговая война, охватывающая и другие группы товаров, то это отрицательно скажется на экономике Литвы, могут подняться цены, снизится рост ВВП, увеличиться уровень безработицы", –сказал Бернатавичюс.
По словам старшего экономиста банка Luminor Жигимантаса Маурицаса, эта торговая война открывает новые возможности перед ЕС.
"Европа, вероятно, будет тем балансирующим фактором между Востоком и Западом – между Китаем и США. ЕС может стать тем центром, который не будет заниматься протекционизмом, тем более, что заниматься этим было бы сложно, поскольку нужно согласие всех стран", – сказал Маурицас.
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