После первой стадии - представления - за проект проголосовал 31 член горсовета, семь были против, пять воздержались.
Мэр Вильнюса Рeмигиюс Шимашюс предупредил, что если самоуправление будет затягивать проект, то из него может выйти правительство, проект может потерять финансовую помощь Евросоюза (ЕС).
Власти Вильнюса собираются подписать договор о концессии на строительство стадиона с контролируемым концерном Icor предприятием Axis Industries.
Как сообщает самоуправление, стоимость проекта - 79,9 млн евро, договор концессии будет заключен на 25 лет.
Второго участника - компанию Vilniaus nacionalinis stadionas комиссия исключила из переговоров в прошлом месяце. Она намерена обжаловать это решение.
Окончательное решение по проекту договора власти Вильнюсе собираются принять 20 февраля.
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