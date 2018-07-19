Доходы государственного бюджета в этом году составили 3,433 млрд евро - на 4,9% (159,1 млн евро) больше, чем в первом полугодии прошлого года, сообщает Минфин.

В этом году только одного из четырёх основных налогов - НДС - собрано более, чем прогнозировалось. Остальные налоговые поступления были не выше и не ниже.

Налога на добавленную стоимость (НДС) в этом году собрано на 1,739 млрд евро - на 0,7% (12,4 млн евро) больше, чем прогнозировалось, и на 4,9%. (81,6 млн евро) больше, чем за такой же период прошлого года, при этом акцизные сборы составили 680,6 млн евро - соответственно столько же, что и на 5.8% (37,2 млн евро) больше, налог на прибыль - 414,9 млн евро - на 4,5% (19,6 млн евро) меньше и на 6,8% (26,6 млн евро) больше соответственно.

В этом году поступления подоходного налога с населения в государственный бюджет и муниципальные бюджеты составили 857,3 млн евро - на 3,5% (31,1 млн евро) ниже прогноза, но на 58,5 млн евро (7,3%) больше, чем в прошлом году.

Утверждённые доходы государственного бюджета в 2018 году (без учёта средств Европейского союза (ЕС) составляют 6,767 млрд евро, со средствами ЕС - 9,071 млн евро.