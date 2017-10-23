Комитета Сейма Литвы по экономике хотел бы выделить критерии, на основании которых важные для национальной безопасности предприятия должны ставить правительство в известность о крупных сделках.
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Глава комитета, "аграрий" Виргиниюс Синкявичюс говорит, что разрешение специальной правительственной комиссии понадобится всего на одну-две сделки в год.

По словам парламентария, новый порядок распространялся бы не только на контролируемые государством стратегические предприятия, но и на три крупных компании частного капитала - Orlen Lietuva, Achema и Telia Lietuvai.

"Сейчас в комитете идут слушания с тем, чтобы (...) этот закон (О предприятиях, имеющих стратегическое значение для национальной безопасности - BNS) соответствовал и был согласован со всем - с требованиями Организации экономического сотрудничества и развития, принимал во внимание требования безопасности, замечания Департамента госбезопасности и чтобы он был согласован с предприятиями, как с контролируемыми государством предприятиями, так и с предприятиями третьей категории (Orlen Lietuva, Achema, Telia Lietuva и пока реально не действующая компания по реализации проекта АЭС - BNS)", - сказал BNS В. Синкявичюс.

По его словам, критерии подлежащих декларированию сделок должны быть конкретными и четкими, чтобы на предприятия не ложилось дополнительное бремя согласования различных более мелких сделок.

По его словам, за год таких сделок должно быть одна - две. В. Синкявичюс подтвердил, что крупнейший в стране потребитель газа Achema должен декларировать, например, сделку с российским "Газпромом".

"Такие крупные сделки, без сомнения, да (следовало бы декларировать - BNS). Это те важнейшие крупные сделки, которые могут оказать влияние на национальную безопасность нашего государства", - сказал глава Комитета по экономике.

Портал 15min.lt в понедельник сообщил, что руководители компаний Achema, Orlen Lietuva и Telia Lietuva уже обратились в сейм с просьбой остановить поправку к закону.

"Так получается, что от безопасности (Департамента госбезопасности - BNS) будет зависеть, как предприятие должно будет работать, с кем подписывать сделки. И заранее сообщать, кто и кого собирается купить", - сказал порталу заместитель председателя правления Achemos grupe Гинтарас Бальчюнас.

Гендиректор Orlen Lietuva Иренеуш Фанфара сказал порталу, что "такие регулирующие меры нарушают фундаментальное право на свободу экономической деятельности".

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