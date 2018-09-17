По прогнозам Минфина, инфляция в этом году составит 2,7%, а в последующие три года, до 2021 г. будет держаться в пределах 2,5%. Такие же данные представили и экономисты Swedbank. По словам главного экономиста Swedbank Нериюса Мачюлиса, если иметь в виду рост цен, то это здоровый показатель.

"Так с ростом каких цен будет бороться правительство?" – вопрошает экономист.

Минфин также согласен с тем, что прогнозируемый рост цен - на руку Литве.

"По оценке Европейского центробанка, благоприятный для роста показатель инфляции составляет примерно 2%. В Литве цены на товары и услуги пока не достигли уровня европейских, процесс конвергенции цен продолжается, зарплаты растут быстрее цен, поэтому инфляция в 2,5%, близка цели ЕЦБ, и приемлема для Литвы", – сказала вице-министр финансов Мигле Тускене.

Тускене сказала, что рост цен на товары и услуги в Литве умеренный и замедляющийся. Фиксировали даже снижение цен на продукты.

"В январе-августе 2018 г., по сравнению с тем же периодом 2017 г., цены на продукты увеличились на 2%. А в августе 2018 г., по сравнению с августом 2017 г., цены на продукты снизились на 0,1% отчасти за счет более благоприятных цен на молочные продукты, овощи и фрукты", – сказала вице-министр.

Однако позиция министерства не меняется – все же нужен план по обузданию снижающихся цен.

"Однако в среднесрочном периоде есть риск быстрого повышения цен на продукты, если из-за неблагоприятных погодных условий или спекуляции на международном рынке начнут повышаться цены на международном рынке. Поскольку подорожание самых необходимых товаров, особенно продуктов, больно сказывается на потребителях с самыми небольшими доходами, мы считаем, что нужно предусмотреть меры, которые защитят людей с самыми небольшими доходами", – сказала Тускене.

DELFI уже писал о том, что правительство Литвы готовит соответствующий план действий по борьбе с верховенством ТЦ и ростом цен.

Экономисты отмечают, что обуздать негативное влияние неблагоприятных погодных условий на рост цен невозможно.

"Это уже попытка бороться с ветром и ливнями, не знаю, будет ли успех. Естественно, что если из-за засух или ливней каких-то продуктов не хватает во всем мире, то цены на них увеличатся. И если бы ввели какие-то ограничения на цены, то в крайнем случая этих товаров не останется в магазинах или их будут продавать на "теневом" рынке. Я думаю, в крайнем случае тут надо думать о каких-то субсидиях, когда на такие товары не будет либо налогов, либо некоторым людям будут выплачивать специальные выплаты на эти товары. Но я не представляю, как это может работать в условиях ограничений", – сказал Мачюлис.

"С погодными условиями не сладишь. Общество не понимает, что цены на большую часть продовольственных товаров в Литве обусловлены переменами на международных рынках. (...) Эти факторы сдержать не удастся", – вторит ему экономист банка SEB Тадас Повилаускас.

Оба экономиста склонны поддержать такие предложения власти, которые увеличат конкуренцию.

"В этом нет ничего плохого. Это может никак не влиять на инфляцию и уровень цен сейчас, но пресечет в будущем нечестные и нелегальные соглашения", – считает экономист.

По его мнению, лучшее, что может случиться в секторе розничной торговли – появление новых конкурентов. Поэтому важно, чтобы не принимались такие решения, которые в будущем отпугнули бы новых торговцев от прихода на литовский рынок.

Литва приближается к средним показателям по ЕС не только ценами, но и зарплатами. И хотя жители часто говорят, что в Литве растут только цены, но не зарплаты, экономисты с этим не согласны.

Вице-министр финансов Тускене также отмечает, что зарплаты в Литве приближаются к европейским быстрее, чем цены.

"После того как Литва вступила в ЕС, относительные цены увеличились от 66,7% средних в ЕС в 2004 г. до 82,2% в 2017 г., цены на услуги увеличились с 36% средних по ЕС в 2004 г. до 47,2% в 2017 г. С учетом того, что средняя зарплата брутто в Литве за тот же период увеличилась в 2,4 раза, процесс конвергенции цен нельзя назвать быстрым", – указала вице-министр.

"Средние цены на товары в Литве составляют 80% средних в ЕС, в Эстонии – 90%, в Польше – 70%. (...) Я не считаю уровень цен в Литве неадекватным. Все же зарплаты растут быстрее", – сказал Мачюлис.

Он заметил, что цены на услуги в Литве все еще намного ниже, чем средние в ЕС. Это и является причиной низких зарплат в Литве, поскольку цены на услуги напрямую связаны с зарплатами.

По прогнозу Минфина, в этом году зарплаты в среднем увеличатся на 8,9% (до 915 евро, "на бумаге"), в следующем они увеличатся на 7,5% (до 984 евро).