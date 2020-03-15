Сами торговые центры не могут заниматься координацией таких действий, поскольку это будет нарушением законов. Кроме того, им тогда надо раскрыть коммерческую тайну.

"Нам должны подготовить простую инструкцию, как работать в таких условиях. Не на 300 страницах, а памятка из 10 пунктов, где будет указано, какое количество тех или иных товаров должно быть в запасе, какая защита и способы дезинфекции нужны каждому работнику. Мы не специалисты, нам эти нормы неизвестны. Может каждому надо 300 г дезинфектора и 50 г средства для мыться посуды. Это только пример, поскольку я не знаю, сколько и чего надо", – признал предприниматель.

Он подчеркнул, что нет и ответа на вопрос, где брать дезинфектор, когда его не хватает, где взять маски, которых нет на рынке.

Дундулис сказал, что пора прекратить критику, надо работать заодно. Места для пустых разговоров не осталось. Есть специалисты по управлению чрезвычайными ситуациями, они должны сказать свое слово.

"Например, нужна координация работы ТЦ. Может, у конкурентов Norfа много крупы, тогда наша сеть должна пополнить запасы других товаров", - сказал он.

Глава Norfа сказал, что пока продукты в магазинах есть. После последнего бума запасы увеличили на 30%. Он распорядился подготовиться ко второй волне паники и увеличить запасы еще на 30%.

"Может, если ситуация усложнится, то каких-то товаров не хватит, но еда будет. Запасов у нас достаточно", – сказал Дундулис.

Пока никаких перебоев с поставками нет. Даже итальянцы без перебоя грузят овощи и фрукты. Некоторые поставщики, по его словам, работают в три смены, чтобы удовлетворить спрос.

Что касается прошлой паники, то литовцы скупали гречу и другие продукты с большим сроком годности. Но дорогие макароны и крупа остались на прилавках.

"По сравнению с февралем и мартом прошлого года, особого скачка не было. Может, в сегменте круп был скачок на несколько процентов во время паники. Один день был отмечен ростом спроса на муку в 5 раз", – сказал предприниматель.

Хотя, по данным правительства магазины с продовольствием работать будут, но как работать компаниям в условиях карантина, пока не понятно.

"Мы выдали кассирам средства для дезинфекции рук, у нас есть несколько тысяч масок, которые мы купили заранее. Где сейчас их брать - не знаем. Если заболеет хотя бы один работник, магазин, возможно, придется закрыть", – заметил Дундулис.