Владелец небольшого вильнюсского ресторана Арунас Йонайтис рассказал, что он столкнулся с проблемой – находящиеся на простое работники понимают, что не смогут работать в обычном режиме, а кафе получать обычный доход, поэтому они опасаются за финансовое положение и боятся выходить на работу.

Кроме того, выяснилось, что этот ресторан вообще пока не может открыться, – столики стояли на самом тротуаре, а, согласно требованиям Минздрава, кафе могут принимать клиентов только там, где столики стоят хотя бы в 1 м от пешеходных дорожек.

Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что не стоит думать, что в ближайшие недели кафе вернутся к обычному ритму работы. По его словам, это переходный период, поэтому пока в требования углубляться не имеет смысла. Экономист убежден, что через две недели кафе смогут принимать клиентов и в помещении.

Напомним, что, по решению правительства, кафе смогут работать с 27 апреля, если будут выполнять установленные правила дистанции между столиками, между посетителями, от пешеходной дорожки и предоставит все средства защиты для посетителей и работников.

"Я читаю эти требования, и понимаю, что мы не можем работать, нет 1 м от тротуара", – сказал владелец ресторана La Storia на ул. Савичаус Йонайтис. Эта улица раньше была перекрыта в выходные дни, чтобы рестораны могли ставить столики на проезжей части.

"В выходные, когда улица перекрыта, мы можем ставить два столика, значит, 3 дня в неделю на улице могут сидеть 4 человека, не слишком много логики в таком решении.

Я говорю о нашем случае. Я читал высказывания владельца одного бара, который на террасе для 40 человек может рассадить шестерых. Такая вот ситуация. Конечно, можно пригнать людей на работу, но что с того? Мы ничего не заработаем. Может, лучше дождаться, когда сможем работать нормально", – сказал Йонайтис.

Он рассказал, что в его ресторане работают 3 человека - 2 официанта и он сам на кухне. Йонайтис хотел вернуться на работу с понедельника, но его работники боятся. Сейчас они получают деньги за простой и не думают, что заведение заработает столько, что они не пострадают в материальном плане.

Всего в ресторане могут принять 30 человек и еще 6 - на улице. Сейчас клиентов было бы всего 4.

Предприниматель уверяет, что для успешной работы, ресторан должен быть полон людей. Он сказал, что ему невыгодно отзывать работников из простоя, поскольку придется платить им зарплаты из своего кармана.

Он сказал, что попытается оформить работу как 10%, a в 90% - частичный простой. Сейчас этот вариант обсуждают с бухгалтером.

Старший экономист Swedbank Нериюс Мачюлис считает, что после 11 мая кафе и рестораны смогут принимать клиентов и в помещении.

Он подчеркнул, что в первые дни работы кафе не стоит думать о прибыльной деятельности, но это может стать возможностью напомнить клиентам о себе.

"Конечно, в первые дни и речи быть не может о прибыльной деятельности, но сигнал клиенты получат, подумают о посещении ресторана. Завязать контакт, связь с постоянными клиентами. Это своеобразный период "разогрева", – сказал Мачюлис, который считает, что нынешние требования Минздрава - временные.