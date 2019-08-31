По словам собеседника, раньше женщины, увидев в магазине женской обуви мужчину, либо не заходили, либо спешили быстрее выйти из магазина. Были и такие, кто спрашивал: А где продавец?

"Такое и сейчас бывает, но намного реже. Я думаю, что и отношение в обществе меняется, и срабатывает тот момент, что у нас много постоянных клиентов, которые знают, что могут доверять", – сказал Вайкшнис.

Мужчина торгует обувью в каунасском торговом городке Urmas. По его словам, этот бизнес начали его родители. "27 лет назад в Литве женская обувь была дефицитом. Вот мои родители и решили заняться таким бизнесом", – сказал он.

За эти годы Вайкшнис нашел постоянных поставщиков, особое внимание он уделяет качеству.

"Мы "отработали" свой товар. Мы получаем качественную обувь потому, что не заказываем ее из магазинов за границей. Мы сами едем в цех, наблюдаем за производством, проверяем качество. Поэтому некачественной обуви бывает мало, да и цены у нас хорошие", – сказал он.

По словам собеседника, ассортимент в его магазине очень широкий, поэтому и клиенты приходят разные. "Женщины более привередливы, чем мужчины. Чтобы продать товар женщине, надо над ним хорошо поработать. Я также должен убедить, что мне можно доверять, что я разбираюсь в обуви. Мужчине сложнее продать предназначенный для женщин товар. Но сейчас продавец мужчина особого удивления не вызывает", – заметил собеседник.

По его словам, желания у женщин разные, и они зависят от возраста покупательниц. "Женщины старшего возраста больше всего внимания уделяют удобству. Молодые ищут новинки, следят за модой", – сказал Вайкшнис.

За долгие годы работы он накопил немало веселых историй. "Много всего было. Помню одна женщина купила ботинки и перепутала размер - один ботинок был 37, а другой 39 размера. Пришла она назад только через два года и пожаловалась, что ботинки ей жмут. Когда я ей показал, что на одном ботинке 37, а на другом 39, она очень удивилась тому, что так долго относила эти ботинки", – рассказал продавец.

Он помнит и необычное происшествие с участием девушек из группы Olialia pupytė. "Девушки купили туфли на высоком каблуке, а через неделю принесли их, уверяя, что они некачественные. Потом мы смотрели телевизор и увидели, что они в этих туфлях купались в Балтийском море, в Паланге", – рассказал собеседник.