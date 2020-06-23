Владелец домиков в Швянтои: не всем цены по карману

Совладелец апартаментов Jūrmylė Арунас Шветкаускас сказал, что в их бревенчатых домиках чаще всего останавливаются семьи, которые хотят жить в тиши подальше от центра города. По его словам, литовцам нужно дешевое жилье и близость моря, но такое бывает только в сказке.

"Многие наши клиенты - иностранцы. (...) Говорят, что в Паланге и Швянтои в этом году будет много отдыхающих, все поедут сюда в отпуск, но такого не будет, главное, чтобы сезон не был хуже предыдущего. Людей гнали в отпуск весной, сейчас у нас будут отдыхающие только в выходные дни. Многие приезжают на один день. Пенсионерам эти цены, пусть и небольшие, не по карману", – сказал он.

По словам собеседника дом на пятерых стоит 75 евро в сутки. Шветкаускас сказал, что им принадлежат и старые домики у самого моря, для более бедных людей. Там проживание стоит 10 евро в сутки на человека.

"До моря 300 м, там есть домик, но больше ничего - ни телевизора, ни интернета, все уборные в отдельной постройке. Но это все равно лучше, чем в палатке. Мучаемся с теми домами с 2000 года, судились из-за них 20 лет", – заметил он.

Шветкаускас сказал, что в этом году людей в Швянтои больше, чем в прошлом. Но город оживлен только по выходным - люди приезжают в субботу утром, а в воскресенье вечером уезжают.

"Мы привлекаем клиентов акциями. Если люди арендуют жилье больше чем на 5 дней, делаем 20% скидку. Если приезжают два человека, цена 40-50 евро, но в выходные действует полная цена", – сказал предприниматель.

Он отметил, что в этом году отдыхающие очень злые. Уже в телефонном разговоре проскальзывает холодок. Шветкаускас сказал, что им принадлежит и усадьба Akmeninė sala на берегу реки Швянтои. Там 8-местный домик стоит 100-150 евро в сутки.

По словам предпринимателя, самая сложная задача найти дешевый ночлег человеку, если он приезжает один. Одноместных номеров нигде нет, приходится платить за двухместный.

"В пик одно место стоит 15 евро, а в старых домиках у моря - 5 евро. Наши цены не меняются уже 5 лет", - сказал предприниматель.

Вайдас Рапалис, который уже 12 лет сдает в аренду деревянные домики в Швянтои, сказла, что в этом году люди заказывают жилье на небольшой срок, обычно только на выходные.

"Возможно, этим летом будет заполнены, но все зависит от погоды. Dar Все выходные уже распроданы, остались только рабочие дни. Не будет в этом году отдыхающих из-за границы, которые приезжали на 10-14 дней, им неважно, какая погода. Литовцы в плохую погоду собираются и едут домой", – сказал Рапалис.

Он сказал, что в Швянтои обычно приезжают семьи с детьми, а в августе и пенсионеры. По его словам, цены на жилье не изменились.

"У нас четырехместные домики. В июне 2 человека могут жить за 40 евро, 3 за 50, а 4 за 60 евро. В июле цена увеличивается на 10 евро. В августе с 15 числа возвращаемся к июньским ценам", - сказал предприниматель.

Владелец дома отдыха Fetingas Саулюс Фетингас сказал, что на сезон влияет только погода. Если она хорошая, люди забывают о вирусах и едут отдыхать.

"У нас 50 номеров, но если бы были и 80, они тоже были бы заняты. Цены мы не меняли. 3-6 человек могут отдохнуть за 45-65 евро в сутки. Самый дешевый - трехместный домик со всеми удобствами по 45 евро в сутки.

В июне в рабочие дни делаем скидки. Многие рассказывают, что в Ниде цены ужасно выросли, на 80-90%. В Литве есть те, кто может столько платить, но большая часть жителей считает деньги", – сказал собеседник, заметив, что люди едут в Швянтои ради покоя и домиков, которых в Паланге очень мало.