Мебельный комбинат появился в Висагинасе в 2006 году. В кризис, когда многим пришлось туго, Visagino linija напротив росла. В 2008 году концерн Ikea стал стратегическим партнером компании, а в 2009 году количество работников удвоилось (до 400). Сейчас в двух цехах Visagino linijа работают 793 человек, продажи комбината растут.

Поскольку амбиции не уменьшаются, компания нацелилась на автоматизацию труда. В течение двух лет на комбинате появилось 16 новых роботов, инвестиции составили 8 млн. евро.

Многие работы на комбинате автоматизированы - как обрезка, покраска и др., так и упаковка. Роботы работают быстро и качественно.

Если люди работают на комбинате по скользящему графику, то роботы работают без перерыва.

Директор Visagino linijа Аста Дийокене рассказала, что автоматизация проходит на разных стадиях технологического процесса. Один робот обходится компании примерно в 100 000 евро.

Однако, отмечает Дийокене, автоматизация работ, приобретение роботов не лишило рабочих мест самих работников. Больше нет только ручной, малоквалифицированной или физически тяжелой работы.

"А людям есть чем заняться, поскольку компания растет и расширяется. В этом году мы должны увеличить продажи примерно на 20%, поэтому люди нам нужны. В конце концов те же люди обслуживают технику, для этого нужны умные люди", – прибавила директор.

Висагинас – не исключение. Как и другие небольшие города, он сталкивается с проблемой эмиграции. Работодатели в свою очередь сталкиваются с нехваткой работников. Visagino linija также ощущает нехватку квалифицированных специалистов, поэтому привозит работников из Зарасай, повышает зарплаты.

"Конечно, когда людей не хватает, могут помочь роботы, но автоматизация больше ориентирована на качество, упразднение ручного, физического труда. Мы из года в год стараемся повышать продуктивность, думаем, что в определенных сферах роботы могут увеличить производительность. (...) Конечно, нет такого, что мы совсем не можем найти людей. Мы с удовольствием приняли бы еще квалифицированных специалистов. На рынке не хватает операторов, которые могут управлять этими роботами.

У нас есть автобус, на котором мы возим работников из Зарасай. Есть местные рейсы, возим людей из города на комбинат бесплатно. Есть курсы, мы уделяем большое внимание процессу обучения. Когда человека принимаем на работу, ему нужен период адаптации для получения основных знаний, у работников есть возможность повышения квалификации. У нас есть определенные социальные меры. Например, мы страхуем от несчастных случаев – неважно на работе или нет. Частично обеспечиваем питание. Каждый год поднимаем зарплаты. Это диктует и жизни, и условия на рынке, и с людьми надо делиться. И в этом году зарплаты должны увеличиться на 7–8%", – сказала директор.

По данным "Содры", в феврале средняя зарплата на комбинате была 1042 евро "на бумаге".

"Зарплата зависит от характера работы, от рабочего места. Также зарплаты платят за квалификацию. У нас нет таких, кто получает только минимум. Даже малоквалифицированные работники получают больше минимума. А там, где речь идет об управлении линиями, их регулировании, производстве, там квалификация людей выше и зарплаты выше", – сказала Дийокене.

Цель комбината Visagino linijа - качественная мебель по конкурентоспособной цене.

Дийокене рассказала, что оборот компании в прошлом году составил около 80 млн. евро, в этом году его планируют увеличить до 100 млн.

Вероятно, у многих жителей Литвы дома есть мебель этого комбината – если вы покупали стол, комод или полки в магазине Ikea с пометкой "Сделано в Литве", то эта мебель была произведена в Висагинасе.

На сайте Visagino linijа сообщается, что комбинат каждый месяц производит 60 000 столов, 100 000 комодов, 50 000 полок, которые экспортируют в страны Европы, США, Японию. Основной клиент компании – шведский концерн Ikea.

Visagino linija - компания группы SBA. Сырье закупает и продажами занимается SBA baldų kompanija. Этой компании принадлежат Visagino linijа, Šilutės baldai, Klaipėdos baldai, Germanika и Mebelain в Беларуси.