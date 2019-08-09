По словам Эрландаса Галагузаса, вокруг города мало свободных территорий, поэтому место для СЭЗ найти сложно.
"Сейчас, во время этого срока полномочий, мы начали обсуждение создания СЭЗ, однако тут есть определенные проблемы. Город и муниципалитет уникальны тем, что у них довольно мало территорий и в плане создания СЭЗ – нужно хорошо подумать, в каком месте она поместилась бы", – сказал Галагузас BNS.
По словам мэра, чтобы привлечь в город больше инвестиций, рассматривается возможность предоставить бизнесу дополнительные льготы.
"Ведем переговоры со структурами Евросоюза (ЕС) и с правительством о льготах не только для жителей. Если бы переговоры о льготах для коммерческих структур увенчались успехом, то, думаю, мы были бы конкурентоспособными и привлекательными", – сказал Галагузас.
Новый завод в Висагинасе строит международный производитель медицинских товаров Intersurgical, у которого уже есть завод в Пабраде. Он должен открыться в следующем году, сначала на заводе будут работать 200 человек, а в будущем – до 1500.
Мэр города сказал, что сейчас ведутся переговоры и с другими инвесторами.
"Мы ведем переговоры о приходе нового инвестора. Помимо Intersurgical, еще есть несколько инвесторов, которые рассматривают этот вариант", – сказал он.
Сейчас в Литве действует 7 СЭЗ – Каунасская, Клайпедская, Шяуляйская, Кедайняйская, Акмянская и Мариямпольская.
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