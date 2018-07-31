Это лето для винограда - самое лучшее за последние 35 лет, виноградари Литвы не помнят таких больших урожаев, какой получили в этом году, сообщает телеканал LNK.
© Shutterstock

Ассоциация виноградарей объединяет полсотни членов, выращивающих виноград вдвое больше, но они не входят в эту организацию. Занимающиеся селекцией сортов винограда литовские производители стремятся к тому, чтобы Литва была включена в список стран-производителей вина.

Выращивающий виноград 54-х сортов Стяпонас Пуйпа говорит, что в Литве уже можно выращивать виноград хорошего качества: "Появились новые сорта винограда, пригодные для выращивания в Литве".

В настоящее время использование литовского винограда не очень обширно: производятся сок, виноградное вино и свежий пищевой виноград.

Винный консультант Йоланта Смичене осторожно оценивает перспективы виноградарства.

"В Литве несколько неблагоприятная почва, она слишком плодородна. (...) Климатические условия вроде бы уже приближаются к европейским, если говорить о Германии, Австрии, северной Франции - погода очень похожа, но не почва. Также очень важен опыт выращивания виноградной лозы. Это у литовцев займёт столетие", - отметила она.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Naujosios bendrovės „Ekonovus“ šiukšliavežės Dalį klientų Ecoservice aptarnauja modernia šiukšliaveže, kurios bunkeris pritaikytas vienu metu išvežti ir antrines, ir komunalines atliekas. J. Paštuko nuotr.

Ответ мэрии: плата за вывоз мусора не может быть снижена из-за некачественного предоставления услуги

Вильнюсская мэрия ответила на запрос Государственной...

Виноградари добиваются включения Литвы в список стран-производителей вина (3)

Это лето для винограда - самое лучшее за последние 35 лет,...

В Литву придёт сеть кинотеатров из Эстонии (2)

Эстонская компания Apollo Cinemas , которая управляет сетью...

"Литовская железная дорога" объяснит причину задержки поездов (2)

" Литовская железная дорога " 31 июля проведет...

Yandex.Taxi готова к любым проверкам в Литве (18)

Компания российского капитала Yandex . Taxi в понедельник...

TOP новостей

Naujosios bendrovės „Ekonovus“ šiukšliavežės Dalį klientų Ecoservice aptarnauja modernia šiukšliaveže, kurios bunkeris pritaikytas vienu metu išvežti ir antrines, ir komunalines atliekas. J. Paštuko nuotr.

Ответ мэрии: плата за вывоз мусора не может быть снижена из-за некачественного предоставления услуги

Вильнюсская мэрия ответила на запрос Государственной...

Премьер Литвы тоже предлагает не пользоваться гаджетом Yandex. Taxi (29)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис предлагает,...

Подпольная торговля алкоголем: продают в любое время и с доставкой  эксперимент DELFI (50)

С 1 января алкоголь в Литве с понедельника по субботу...

Yandex.Taxi готова к любым проверкам в Литве (18)

Компания российского капитала Yandex . Taxi в понедельник...

"Подайте на меня в суд за домогательства!" Регимантас Адомайтис про уход из кино и детей-князей (21)

Полюбившийся зрителям за роли благородных жуликов в...