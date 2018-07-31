Ассоциация виноградарей объединяет полсотни членов, выращивающих виноград вдвое больше, но они не входят в эту организацию. Занимающиеся селекцией сортов винограда литовские производители стремятся к тому, чтобы Литва была включена в список стран-производителей вина.

Выращивающий виноград 54-х сортов Стяпонас Пуйпа говорит, что в Литве уже можно выращивать виноград хорошего качества: "Появились новые сорта винограда, пригодные для выращивания в Литве".

В настоящее время использование литовского винограда не очень обширно: производятся сок, виноградное вино и свежий пищевой виноград.

Винный консультант Йоланта Смичене осторожно оценивает перспективы виноградарства.

"В Литве несколько неблагоприятная почва, она слишком плодородна. (...) Климатические условия вроде бы уже приближаются к европейским, если говорить о Германии, Австрии, северной Франции - погода очень похожа, но не почва. Также очень важен опыт выращивания виноградной лозы. Это у литовцев займёт столетие", - отметила она.