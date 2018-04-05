"Если по данным на 1 января 2017 г. в Вильнюсе было 545 280 жителей, то, по прогнозу, 1 января 2022 г. здесь будет 554 957 жителей", – сказал доцент Вильнюсского университета Тучас.
Правда, он подчеркнул, что важно иметь в виду, что реальное количество жителей в Вильнюсе больше, чем показывает официальная статистика. Многие молодые люди, приехавшие в столицу, декларируют место жительства у родителей, пока не приобретают в Вильнюсе собственное жилье.
По словам Тучаса, в Вильнюс приезжают не только студенты, но и люди среднего возраста, специалисты, которые рассчитывают на более высокую зарплату, а также пенсионеры, которые хотят жить ближе к детям. Это обуславливает спрос на недвижимость.
Похожие прогнозы представил и представитель MG Valdа Мантас Умбрасас.
"Мы много лет следим за пульсом рынка недвижимости, поэтому можем прогнозировать его развитие и через несколько лет. Согласно тенденциям, рынок в столице останется разнообразным и активным, поскольку жильем интересуются люди разного возраста и с разными доходами", – заметил он.
На фоне общего старения общества в Литве в ближайшие 5 лет в Вильнюсе рекордно увеличится количество детей в возрасте до 14 лет – оно увеличится до 12,42%.
В отличие от остальной части страны, большая часть работников в Вильнюсе - будут люди в возрасте 27-45 лет, а между тем в остальной части страны - люди предпенсионного возраста.
В Вильнюсе старение общества будет наблюдаться в два раза медленнее, чем в других регионах.
По данным Тучаса, делать прогнозы больше чем на пять лет было бы нецелесообразно, поскольку они будут неточными.
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