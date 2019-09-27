Вильнюсской кредитной унии назначен временный администратор

Кроме того, по данным ЦБ, выдавая кредиты юридическим лицам, она не всегда оценивала их связи между собой, рискованность проектов и их окупаемость, перенимая имущество за проблемные долги, нередко оценивала его слишком оптимистично.

Служба контроля также обнаружил недостатки в работе руководства кредитной унии – их внимание к финансовому положению, эффективности деятельности и прибыльности оценили как недостаточное.

Кредитная уния быстро исправила часть недостатков. Специалисты не усмотрели в действиях руководства унии злонамеренности, поэтому ЦБ решил до 31 марта 2020 г. назначить временного администратора – Литовскую центральную кредитную унию (Lietuvos centrinę kredito unijа). Она будет выполнять свои функции безвозмездно.

ЦБ сообщает, что руководство унии не отстраняют – полномочия председателя правления и администрации не приостановлены, временный администратор будет работать вместе с ними. Правда, перед принятием каких-либо решений надо будет получать одобрение администратора. Все недочеты, установленные во время проверки, Вильнюсская кредитная уния должна устранить до 29 февраля 2020 г.