Кроме того, по данным ЦБ, выдавая кредиты юридическим лицам, она не всегда оценивала их связи между собой, рискованность проектов и их окупаемость, перенимая имущество за проблемные долги, нередко оценивала его слишком оптимистично.
Служба контроля также обнаружил недостатки в работе руководства кредитной унии – их внимание к финансовому положению, эффективности деятельности и прибыльности оценили как недостаточное.
Кредитная уния быстро исправила часть недостатков. Специалисты не усмотрели в действиях руководства унии злонамеренности, поэтому ЦБ решил до 31 марта 2020 г. назначить временного администратора – Литовскую центральную кредитную унию (Lietuvos centrinę kredito unijа). Она будет выполнять свои функции безвозмездно.
ЦБ сообщает, что руководство унии не отстраняют – полномочия председателя правления и администрации не приостановлены, временный администратор будет работать вместе с ними. Правда, перед принятием каких-либо решений надо будет получать одобрение администратора. Все недочеты, установленные во время проверки, Вильнюсская кредитная уния должна устранить до 29 февраля 2020 г.
Вильнюсской кредитной унии назначен временный администратор
Служба контроля Центробанка Литвы провела...
В Клайпеде снесено здание, построенное в XVIII веке (5)
В Клайпеде снесли здание, включенное в реестр...
Району, который называют элитной деревней, прочат будущее жемчужины столицы (10)
Шнипишкес – район Вильнюса , которому не придавали...
Поклонники iPhone в Литве ночью стояли в очереди за новыми моделями, приехали и белорусы (21)
В Литве официально началась торговля новыми...
Парламент Литвы разделил услуги такси и подвоза пассажиров (4)
С начала 2020 года вступят в силу новые правила...
TOP новостей
Району, который называют элитной деревней, прочат будущее жемчужины столицы (10)
Шнипишкес – район Вильнюса , которому не придавали...
Поклонники iPhone в Литве ночью стояли в очереди за новыми моделями, приехали и белорусы (21)
В Литве официально началась торговля новыми...
Россия отреагировала на речь президента Литвы: подождем (33)
"Россия по сей день не сделала ничего, чтобы заслужить...
На смену солнцу и теплу придет дождливая погода
После ясной и холодной ночи в пятницу установится...
Вильнюсской кредитной унии назначен временный администратор
Служба контроля Центробанка Литвы провела...