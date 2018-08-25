Вильнюсской компании Saldainis придется уничтожить сотни тысяч конфет "Маша и медведь", привезенных из Турции и Китая. Кроме того, компании придется возместить владельцу бренда - московской компании Animaccord - ущерб в размере 68 000 евро. Такое решение принял суд.
Maša ir lokys
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На этой неделе Вильнюсский окружной суд удовлетворил иск компании Animaccord и признал, что ввезенные компанией Saldainis в Литву товары нарушают права компании на владение брендами "Masha" и "Masha and the Bear".

"Поскольку задержанные Вильнюсской таможней товары истца Masha и Masha and the Bear отмечены теми же и похожими, вводящими в заблуждение брендами, принадлежащими компании Animaccord, есть большая вероятность, что покупатели перепутают эти бренды (...), поэтому суд запрещает компании Saldainis в будущем производить, продавать, доставлять на рынок, импортировать, экспортировать, накапливать и использовать любые изделия, отмеченные вышеупомянутыми брендами", – сказано в постановлении.

Компания Saldainis также обязана уничтожить импортированные в ноябре 2017 г. и задержанные на таможне конфеты и жвачку, и погасить связанные с этим расходы.

Согласно материалам дела, пограничники задержали почти 1300 коробок с 720 000 шт. конфет и жвачки Masha и Masha and the Bear. Их в Литву привезли из Китая и Турции.

Компания Saldainis согласилась с постановлением суда и обещала без разрешения Animaccord больше эти конфеты не распространять, а также согласилась оплатить уничтожение задержанной продукции.

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