Проект модернизации территории вильнюсского железнодорожного вокзала Vilnius Connect получил статус проекта регионального значения. В ходе проекта планируют модернизировать территорию вильнюсского железнодорожного вокзала и создать на ней современный центр многофункциональной мобильности, бизнеса и развлечений, сказано в пресс-релизе "Литовских железных дорог".
Vilniaus geležinkelio stoties vizualizacija
© Lietuvos geležinkeliai

Такой статус проекту Vilnius Connect дал Вильнюсский горсовет.

"После осуществления проекта улучшатся условия сообщения между регионами и рабочими местами, будет создана и удобная инфраструктура услуг, отдыха и развлечений, пользу от которой получат сотни тысяч людей", – сказал гендиректор "ЛЖД" Мантас Бартушка.

"Возрождающийся вокзальный район с находящимся в его центре железнодорожным вокзалом мы превратим в ворота города достойного называться современной европейской столицей. Возрождение вокзального района мы осуществим на лучших примерах трансформации берлинского, франкфуртского, ословского, венского вокзалов. Вильнюсцы захотят сюда приезжать, а туристы – увидеть. Вокзал и его окрестности станут визитной картой Вильнюса", – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

В ходе проекта планируют оборудовать современные общественные пространства и пространства для развлечений.

Vilnius Connect охватит парк мобильности, современных офисов, торговли, услуг и развлечений. В одном месте можно будет получить широкий спектр услуг – питания, проживания, аренды офисов.

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