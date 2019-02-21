Такой статус проекту Vilnius Connect дал Вильнюсский горсовет.

"После осуществления проекта улучшатся условия сообщения между регионами и рабочими местами, будет создана и удобная инфраструктура услуг, отдыха и развлечений, пользу от которой получат сотни тысяч людей", – сказал гендиректор "ЛЖД" Мантас Бартушка.

"Возрождающийся вокзальный район с находящимся в его центре железнодорожным вокзалом мы превратим в ворота города достойного называться современной европейской столицей. Возрождение вокзального района мы осуществим на лучших примерах трансформации берлинского, франкфуртского, ословского, венского вокзалов. Вильнюсцы захотят сюда приезжать, а туристы – увидеть. Вокзал и его окрестности станут визитной картой Вильнюса", – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

В ходе проекта планируют оборудовать современные общественные пространства и пространства для развлечений.

Vilnius Connect охватит парк мобильности, современных офисов, торговли, услуг и развлечений. В одном месте можно будет получить широкий спектр услуг – питания, проживания, аренды офисов.