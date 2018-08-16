Меняют утвержденные 10 лет назад документы в рамках модернизации проекта Vilnius Connect - будет обустроен многофункциональный центр бизнеса и мобильности.
В течение нескольких лет в привокзальном районе оборудуют новые пространства для досуга и удобную инфраструктуру. Обустроят территорию на площади 30 га.
"Вильнюс намного раньше расширился к северу, центр города шагнул через реку Нерис. Сейчас пришло время для расширения города к югу, - до сих пор железнодорожный вокзал делил город на две половины, а в недалеком будущем он станет связующим звеном и новым лицом привокзального района. Но перемены не ограничатся вокзалом, мы изменим весь район", - сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
"Вокзальный район - самая динамичная часть города, находящаяся рядом с транспортными узлами и культурными артериями. Мы хотим быть не простым вокзалом, куда ненадолго приходят большие потоки людей, а центром притяжения, обогащающим жизни людей и создающим новый опыт.
Сейчас мы со специалистами Вильнюсской мэрии делаем первые шаги для осуществления идеи модернизации вокзала", - цитируются слова Мантаса Бартушки, главы "литовской железной дороги".
В детальном плане учтут потребности горожан.
Здесь появятся пешеходные и велодорожки, зоны отдыха и досуга, стоянки для машин, установят границы расширения района и возможности использования его территории и др.
"ЛЖД" в июне сообщила, что осуществляет проект модернизации вокзала - Vilnius Connect. Он включает сообщение, парк офисов, торговли, услуг и развлечений.
Проект будут осуществлять поэтапно: во время первого этапа обновят публичную инфраструктуру и общественные пространства, оборудуют офисы, в которые перенесут центральный офис "ЛЖД". В новые офисы планируют перенести и администрацию Вильнюсской мэрии.
Vilnius Connect, объединяющий различные виды транспорта, по данным "ЛЖД", отразит концепцию вокзалов Берлина, Франкфурта, Вены - в одном месте можно будет получить целый спектр услуг - питание, проживание, аренду офиса.
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