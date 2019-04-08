"Объявляем открытый конкурс и предлагаем всем потенциальным операторам принять участие в нем. Мы надеемся, что оператор сделает новый бассейн гордостью литовских пловцов, что в результате в Вильнюсе доступнее станет неформальное воспитание, что ученики начальной школы в рамках специальной программы научаться плавать, в столице появиться новое место притяжения для активного проведения досуга", – сказал глава администрации Повилас Подярскис.

Новый оператор должен гарантировать подходящее управление инфраструктурой, он будет отвечать за администрирование нового центра, за его технический контроль, коммунальные вопросы, утилизацию отходов, присмотр за стоянкой. Оператор также должен будет провести работы по внутренней отделке помещений, их ремонту, монтажу и т.д.

Победитель конкурса будет предоставлять не только публичные услуги, но и заниматься коммерческой деятельностью, создавать рабочие места. Договор о концессии планируют заключить не больше чем на 14 лет.

Новый бассейн в Лаздинай будет единственным бассейном в Литве, который будет отвечать всем критериям олимпийского бассейна.

Там оборудуют комплекс бассейнов, тренажерный зал, оздоровительные центры, банные зоны, СПА, современные душевые, удобные раздевалки.

Архитектура бассейна гармонично вливается в урбанистическое полотно микрорайона Лаздинай, он приспособлен для недееспособных людей.

В многофункциональном центре смогут тренироваться и спортсмены-олимпийцы, и все желающие.