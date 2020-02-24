aA
Вильнюсский муниципалитет инициирует новый конкурс на завершение Лаздинайского бассейна. Такое решение было принято после ухода обанкротившейся компании Active Construction Management (ранее Irdaiva) и ее партнеров.
Вильнюсский муниципалитет инициирует новый конкурс на завершение Лаздинайского бассейна
© DELFI / Kiril Čachovskij

На прошлой неделе были начаты консультации с участниками рынка.

По словам главы администрации мэрии Повиласа Подярскиса, сам конкурс проведут в этом году, но когда, сказать не мог.

"Мы приглашаем строительный сектор принять участие в дискуссии о том, как надо завершить строительство Лаздинайского бассейна. Мы выслушаем разные мнения, оценим их перед объявлением конкурса, чтобы выбрать подходящего подрядчика", – сказал Подярскис.

Статьи по теме:
Остановилось строительство Лаздинайского бассейна: мэрия объявит новый конкурс  (28)
Вильнюсский муниципалитет будет искать нового концессионера для Лаздинайского бассейна  (8)

Глава отдела по управлению проектами Компании по развитию Вильнюса Лина Папинигите в минувшую пятницу сказала собравшимся представителям строительного сектора, что на данный момент выполнено около 40% всех строительных работ. Компания по развитию Вильнюса просила собравшихся оценить ситуацию и представить свое видение, в том числе по вопросу, в какие сроки можно исправить допущенные ошибки и завершить строительство.

"Мы видим риск - здание без крыши, все мокнет, появляются дефекты выполненных работ, их придется исправить подрядчику", – сказала она.

По ее словам, сейчас на площадке стоит фундамент, опорные колонны, перекрытия, стоят трибуны, большая часть каркаса, оштукатурены стены, но не исключено, что их придется штукатурить заново. Также установлена система фильтрования бассейна, технологические трубы, установлена система подъемного дна в бассейне, другое оборудование, отчасти оборудован теплоузел, часть вентиляционной системы, уличная теплотрасса.

Вильнюсский муниципалитет в конце января расторг договор о строительстве бассейна на сумму 21,8 млн. евро с обанкротившейся компанией Active Construction Management (ранее Irdaiva). Работы не переняли и субподрядчики – Axis Power, Mitnija, HSC Baltic и Montuotojas. Их планируют включить в список ненадежных компаний.

Мэрия признает, что окончание строительства придется отложить до конца 2021 года. Ранее планировалось, что бассейн построят к концу сентября 2018 года.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Строительство Лаздинайского бассейна затянется на 1,5 года (5)

Лаздинайский бассейн должен был появиться в Вильнюсе...

Начат процесс ликвидации "Лаздинайского бассейна" (4)

Центр регистра 5 февраля объявил о том, что начат...

Цены на услуги бассейна возмутили жителей Литвы: в некоторых странах бассейны бесплатные (174)

Открытие бассейна в Фабийонишкес вызвало волну...

Загадка бассейна в Фабийонишкес: бассейн наполнен водой, но открыть его не могут (25)

Жители и спортсмены Вильнюса уже в течение...

TOP новостей

Kijevas Kijevas Kijevas

Украинцы считают Литву страной мечты – и вот основные причины (73)

В Украине любят Литву . Украинцы хвалят нашу страну,...

Жители Литвы уже не задумываются о сумме отпускных: живем хорошо, 10 евро уже ничего не значат (11)

Если хорошо подобрать время выхода в отпуск, то можно...

Агентство Bloomberg объяснило аномальную теплую зиму

Ученые в США посчитали, что отсутствие холодных ветров...

Вильнюсский муниципалитет инициирует новый конкурс на завершение Лаздинайского бассейна (1)

Вильнюсский муниципалитет инициирует новый конкурс на...

В Клайпеде учитель вместо урока выдала дозу ностальгии по советскому времени и хвалила Путина (41)

"Боже, только бы он не ушел с поста, только бы еще...

|Maža didelių žinių kaina