Вильнюсский муниципалитет инициирует новый конкурс на завершение Лаздинайского бассейна

На прошлой неделе были начаты консультации с участниками рынка.

По словам главы администрации мэрии Повиласа Подярскиса, сам конкурс проведут в этом году, но когда, сказать не мог.

"Мы приглашаем строительный сектор принять участие в дискуссии о том, как надо завершить строительство Лаздинайского бассейна. Мы выслушаем разные мнения, оценим их перед объявлением конкурса, чтобы выбрать подходящего подрядчика", – сказал Подярскис.

Глава отдела по управлению проектами Компании по развитию Вильнюса Лина Папинигите в минувшую пятницу сказала собравшимся представителям строительного сектора, что на данный момент выполнено около 40% всех строительных работ. Компания по развитию Вильнюса просила собравшихся оценить ситуацию и представить свое видение, в том числе по вопросу, в какие сроки можно исправить допущенные ошибки и завершить строительство.

"Мы видим риск - здание без крыши, все мокнет, появляются дефекты выполненных работ, их придется исправить подрядчику", – сказала она.

По ее словам, сейчас на площадке стоит фундамент, опорные колонны, перекрытия, стоят трибуны, большая часть каркаса, оштукатурены стены, но не исключено, что их придется штукатурить заново. Также установлена система фильтрования бассейна, технологические трубы, установлена система подъемного дна в бассейне, другое оборудование, отчасти оборудован теплоузел, часть вентиляционной системы, уличная теплотрасса.

Вильнюсский муниципалитет в конце января расторг договор о строительстве бассейна на сумму 21,8 млн. евро с обанкротившейся компанией Active Construction Management (ранее Irdaiva). Работы не переняли и субподрядчики – Axis Power, Mitnija, HSC Baltic и Montuotojas. Их планируют включить в список ненадежных компаний.

Мэрия признает, что окончание строительства придется отложить до конца 2021 года. Ранее планировалось, что бассейн построят к концу сентября 2018 года.