По данным издания, соглашение расторгается по причине банкротства основного подрядчика Irdaiva (сейчас – Active Construction Management).
Горсовет решил искать концессионера в июле 2018 года о конкурс был объявлен в апреле 2019 года.
Напомним, что ранее муниципалитет сообщал, что концессионер должен позаботиться об интерьере бассейна, управлять им, администрировать, технически присматривать за ним и за его территорией, ремонтировать помещения, присматривать за ними.
Лаздинайский бассейн с дорожками длиной 50 и 25 м, инфраструктурой для прыжков и подъемным дном строят на месте прежнего олимпийского бассейна, который там появился в советское время. Общая стоимость проекта – 21,8 млн. евро.
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