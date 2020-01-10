По данным издания, соглашение расторгается по причине банкротства основного подрядчика Irdaiva (сейчас – Active Cons­truction Management).

Горсовет решил искать концессионера в июле 2018 года о конкурс был объявлен в апреле 2019 года.

Напомним, что ранее муниципалитет сообщал, что концессионер должен позаботиться об интерьере бассейна, управлять им, администрировать, технически присматривать за ним и за его территорией, ремонтировать помещения, присматривать за ними.

Лаздинайский бассейн с дорожками длиной 50 и 25 м, инфраструктурой для прыжков и подъемным дном строят на месте прежнего олимпийского бассейна, который там появился в советское время. Общая стоимость проекта – 21,8 млн. евро.