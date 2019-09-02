В 2020-2022 годах за 9,3 млн евро (из них помощь ЕС – 4,6 млн евро) планируется расширить и удлинить рулежные дорожки и к 2021 году за 1,9 млн евро (0,9 млн евро помощи) оборудовать новую. Совокупная стоимость инвестиций – 11,2 млн евро, из них 5,5 млн евро – помощь ЕС.
Сейчас в Вильнюсском аэропорту есть одна взлетно-посадочная полоса и пять рулежных дорожек. Взлетно-посадочная полоса за 19 млн евро была реконструирована летом 2017 года.
Кроме того, аэропорт, намерен обновить северную часть перрона самолетов, а работы обойдутся в 17,3 млн евро. Их планируется начать во втором квартале 2020 года, а завершить – в конце 2021 года.
Аэропорт также построит новый терминал для особо важных персон (VIP) с конференц-центром, стоимостью 3,6 млн евро. Подрядчиком этого проекта избрана компания Eikos statyba. В северной части территории аэропорта будет построено современное двухэтажное здание с подземной частью.
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