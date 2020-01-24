В социальной сети Facebook Вильнюсский аэропорт сообщает, что не будет мириться с нелегалами, а также таксистами, предоставляющими некачественные услуги.
"Мы инициируем более жесткий контроль таксистов. При сотрудничестве с отделом общественного порядка Вильнюсской мэрии, проводим необъявленные рейды. На этой неделе их было несколько, эта практика будет продолжена.
Мы хотим напомнить, что в Вильнюсском аэропорту напротив терминала есть официальная линия такси, мы советуем пользоваться ее услугами. Все остальные автомобили такси, предлагающие услуги не в этой линии, а на соседних территориях, нами не управляются.
Однако мы стараемся, чтобы и они предоставляли качественные услуги, поэтому инициируем дополнительные проверки", – сообщает аэропорт.
В сообщении сказано, что ежегодно количество жалоб на услуги такси в аэропорту сокращается в несколько раз. В 2019 поступило всего 12, а в 2016 - 52 жалобы.
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