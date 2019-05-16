Это будет безбарьерная система, контролирующая высадку пассажиров, принцип ее действия был заимствован со стоянок у торговых центров.
"Мы идентифицировали проблему образования заторов у зала вылета, она может не только стать причиной инцидентов в будущем, но и осложняет попадание пассажиров в аэропорт в настоящее время. В других зона давно действуют принятые решения – фиксируют номера автомобилей, прибывших на конкретную площадку, если он проводит там не больше установленного времени, то бесплатно покидает стоянку. Подобное решение примем и мы, тем более, что такая практика действует в большинстве аэропортов", - сказал директор Вильнюсского аэропорта Дайнюс Чюплис.
По его словам, что касается будущих решений, то в ходе реконструкции вообще откажутся от подъезда к залу вылета, движение будет круговым, а весь транспорт (прибывающие и отбывающие) будет сосредоточен в одном месте напротив аэропорта, на одной стоянке, где сейчас разрешено кратковременное ожидание.
А пока каждый автомобиль, подъезжающий к залу вылета, сможет бесплатно проводить там не больше 10 минут - этого достаточно, чтобы выйти из машины, взять багаж и проститься с близкими. Автомобиль нельзя оставлять без присмотра, нельзя мешать другим участникам движения. С этим решением ознакомили и компании такси и компании, предоставляющие услуги подвоза пассажиров.
Новая система начнет действовать с конца лета 2019 года.
Вопрос оплаты дополнительного времени пока еще решается.
Вильнюсский аэропорт также сообщил, что с июня будет обновлена и отмечена стоянка, находящаяся в 30 м от здания аэропорта, на которой таксисты смогут ждать клиентов.
Водителям и пассажирам также напоминают, что за 15 минут парковки на центральной стоянке рядом с терминалом платить не надо (однако это действует на 15 минут каждые 3 ч., т.е. не получится выехать и потом сразу же повторно въехать еще на 15 минут).
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